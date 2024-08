F1 2024, oggi il GP Olanda: orari delle prove libere e dove vederle in diretta TV

Il meteo potrebbe complicare il lavoro dei team nelle prove libere del GP d'Olanda in programma oggi. Sul circuito di Zandvoort infatti non si può escludere l'arrivo della pioggia, con al momento delle possibilità intorno al 20% che vi siano delle precipitazioni sia per l'orario in cui andranno in scena le FP1 che per quello in cui si tornerà in pista per le FP2. La temperatura dell'aria, intorno ai 21° C, invece appare ideale per monoposto e piloti.