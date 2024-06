La Ferrari cambia i suoi piani in Formula 1: nuovi aggiornamenti alla SF-24 già a Barcellona

video suggerito

A cura di Michele Mazzeo

Dopo il disastroso weekend canadese nessuna pausa per gli uomini della scuderia Ferrari che, nonostante il calendario del Mondiale di Formula 1 2024 concedesse loro una settimana di tregua per un comodo rientro in Europa, hanno lavorato ancora più duramente in fabbrica per accelerare l'introduzione di parte del nuovo pacchetto d'aggiornamenti sulle SF-24 di Leclerc e Sainz già nel prossimo GP di Spagna, di scena nel weekend sul circuito di Barcellona.

Inizialmente infatti il programma della squadra del Cavallino Rampante prevedeva di aspettare il round di Silverstone (in programma nel fine settimana del 7 luglio) per portare la seconda tranche di sostanziali novità sulle vetture tutta insieme, ma evidentemente la pessima prestazione offerta a Montreal (seppur figlia probabilmente di un assetto sbagliato oltre che di problemi alla power unit) ha convinto il team principal Frederic Vasseur e il suo direttore tecnico Enrico Cardile ad accelerare i tempi e portare una parte cospicua del nuovo pacchetto aerodinamico già al Montmelò.

Salvo cambi di programma dell'ultimo momento infatti già dalla prima sessione di prove libere del GP di Spagna ci saranno novità significative sia sulla monoposto di Charles Leclerc che su quella di Carlos Sainz. Già a Barcellona difatti sulle due SF-24 ci dovrebbe essere il nuovo fondo aggiornato che dovrebbe migliorare le prestazioni della vettura alle basse velocità. Secondo quanto riporta Formu1a.uno tra le nuove specifiche Ferrari che debutteranno in pista nel weekend catalano ci dovrebbero essere anche novità che riguardano la parte posteriore della carrozzeria (con modifiche al vassoio e nella zona pre-diffusore) e per quel che riguarda i deviatori di flusso.

Evidente dunque che, con questo secondo pacchetto d'aggiornamenti deliberato dai tecnici della scuderia di Maranello (la cui introduzione sarà comunque completata nel weekend di Silverstone), l’obiettivo degli uomini guidati da Cardile é quello di migliorare l’efficienza aerodinamica e la qualità del carico della SF-24 per cercare di risolvere, o almeno limitare, le difficoltà palesate in qualifica fin da inizio anno e ridurre ulteriormente il gap in gara rispetto alla Red Bull (già apparentemente ridotto dopo l'introduzione a Imola del primo pacchetto), ma soprattutto rispondere alla McLaren e alla Mercedes che con le ultime novità portate in pista hanno messo seriamente in discussione il ruolo di seconda forza in griglia della Ferrari.

