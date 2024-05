video suggerito

Leclerc in TV a Monaco spoilera nuovi aggiornamenti per la Ferrari: “Speriamo ci portino al comando” In un’intervista in diretta TV a Monte Carlo alla vigilia del GP di Monaco della Formula 1 2024, il pilota della Ferrari Charles Leclerc si è lasciato sfuggire una rivelazione riguardo agli sviluppi previsti per la sua SF-24 spoilerando che a breve arriveranno ulteriori aggiornamenti dopo quelli introdotti nello scorso weekend di Imola. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

Nonostante il risultato ad Imola non sia stato quello sperato (Leclerc 3° e Sainz 5° alla bandiera a scacchi), in Ferrari si è molto soddisfatti del nuovo pacchetto d'aggiornamenti introdotto sulle SF-24 nello scorso weekend e, alla vigilia del GP di Monaco, a Maranello regna l'ottimismo per il prosieguo del Mondiale di Formula 1 2024.

Ottimismo dovuto al fatto che le novità portate in pista nella tappa italiana hanno funzionato e che, come spoilerato da Charles Leclerc in un'intervista rilasciata all'emittente TV Monaco Info a pochi giorni dal Gran Premio di casa, a breve arriveranno degli altri sviluppi alla monoposto con cui si dovrebbe ricucire definitivamente il gap da Red Bull e McLaren (che gli aggiornamenti alle proprie vetture li hanno già introdotti in un solo colpo). E, a sentire il pilota monegasco, all'interno della squadra del Cavallino Rampante si nutre la speranza che si possano addirittura a superare le due scuderie che al momento, al netto dei sospetti di strane manovre con le strategie motore fatte in qualifica, come ha spiegato l'ingegner Mazzola nell'intervista rilasciata in esclusiva a Fanpage.it, sembrano avere le migliori monoposto della griglia in termini di efficienza.

"Gli aggiornamenti di Imola hanno funzionato, mi sono sentito già più a mio agio sebbene il circuito non fosse il migliore per giudicarne la bontà. La macchina è andata un po' meglio, ma dobbiamo ancora apportare alcuni miglioramenti perché c'è la McLaren che ha apportato alcune modifiche e ha fatto un grande passo avanti e una Red Bull che resta il riferimento fino ad ora. Ma il divario sta diventando sempre più stretto. Noi siamo molto contenti della direzione che abbiamo preso con gli ingegneri a Maranello e io sono ottimista per il futuro: abbiamo qualche altro aggiornamento che arriverà a breve che spero ci permetterà di prendere il comando" ha infatti detto Charles Leclerc parlando in diretta all'emittente monegasca rivelando di fatto che il nuovo pacchetto di aggiornamenti alla Ferrari SF-24 sarà introdotto tra non molto (potrebbe essere introdotto a Barcellona nel corso del weekend del GP di Spagna del prossimo 23 giugno).

Nonostante il gap con Red Bull e McLaren non sia ancora stato del tutto colmato, lo stesso pilota monegasco non nasconde che il suo obiettivo per il gran premio di casa nella sua Monte Carlo è quello di vincere mettendo così fine al lungo digiuno di vittorie che dura da quasi due anni (l'ultimo suo successo in F1 lo ha raccolto in Austria il 10 luglio del 2022): "Il mio avvio di stagione è stato decisamente migliore rispetto allo scorso anno. A Imola non abbiamo vinto, ma abbiamo ottenuto il massimo che potevamo ottenere. Domenica a Monaco proverò a vincere, è il mio weekend preferito di tutto l'anno perché spingere al massimo su quelle strade è straordinario, praticamente si decide tutto nelle qualifiche ed è anche per questo che a noi piloti piace tanto questo gran premio" ha difatti chiosato Charles Leclerc trasudando ottimismo riguardo alle possibilità della Ferrari di fare bene anche su un tracciato atipico come quello di Monte Carlo.

