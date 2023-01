La Ferrari annuncia i piloti dell’Hypercar nel WEC e nella 24 Ore di Le Mans 2023: c’è una sorpresa La Ferrari ha ufficializzato i sei piloti che si alterneranno al volante delle due 499P Hypercar con cui il Cavallino che nel 2023 farà il suo ritorno nella classe regina del Wec e della 24 Ore di Le Mans a distanza di oltre 50 anni dall’ultima volta: nella lista, a sorpresa, c’è anche l’ex pilota di Formula 1 Antonio Giovinazzi.

A cura di Michele Mazzeo

C'era grande attesa per scoprire i nomi dei piloti che guideranno le due 499P Hypercar con cui la Ferrari tornerà a competere, dopo oltre 50 anni di assenza, nella classe regina del Mondiale Endurance 2023 e quindi alla 24 Ore di Le Mans.

I nomi erano già trapelati da tempo ma al momento dell'annuncio ufficiale da parte della casa del Cavallino in lista è comparsa una sorpresa: a guidare la vettura numero #51, alternandosi al volante con i due veterani della categoria, già campioni del mondo della classe LMGTE PRO, Alessandro Pier Guidi e James Calado, ci sarà anche l'ex pilota dell'Alfa Romeo in Formula 1 Antonio Giovinazzi. Sulla 499P Hypercar numero #50 si alterneranno invece Antonio Fuoco, Miguel Molina e Nicklas Nielsen (anche il nome del danese, promosso dopo la vittoria del titolo nella classe LMP2 PRO/AM, è apparso un po' come una sorpresa).

I sei alfieri della Ferrari hanno quindi effettuato un altro test al volante della nuova hypercar nella pista di Fiorano, ma a far notizia dopo l'annuncio è soprattutto la scelta della scuderia di Maranello di puntare su Antonio Giovinazzi al debutto nell'Endurance. Dopo esser rimasto senza sedile in F1 alla scadenza del contratto con la Sauber-Alfa Romeo e la non esaltante esperienza in Formula E nella passata stagione, il pugliese è pronto ora per una nuova avventura con quella Ferrari che da anni ha puntato su di lui (inserendolo nell'Academy e affidandogli il ruolo di tester e pilota di riserva di Leclerc e Sainz in Formula 1).

Un'opportunità per la quale il 28enne di Martina Franca si è detto onorato: "L'esordio della 499P sarà un momento destinato a entrare nella storia del Cavallino Rampante e per me sarà un grande onore essere parte di questo straordinario momento. Sappiamo di avere una grande responsabilità che affronteremo con grande umiltà, ma consapevoli della nostra forza e pronti per questa grande sfida" sono state infatti le prime parole di Antonio Giovinazzi subito dopo l'annuncio che lo ha ufficializzato come uno dei sei piloti ufficiali dello storico ritorno della Ferrari nella classe regina del WEC e della 24 Ore di Le Mans.