La F1 vuole gare più belle, si va verso una rivoluzione totale: nel 2026 nuove regole per i pit stop

Mentre la Formula 1 si appresta a vivere quattro GP in cinque settimane, con la lotta per il titolo apertissima tra Norris, Piastri e Verstappen, si pensa già alla prossima stagione, che di per sé sarà rivoluzionaria per il più grande cambiamento regolamentare nella storia di questo sport. Ma alle novità tecniche se ne potrebbe aggiungere un'altra, quella che per la verità in tanti auspicano da anni. Dal 2026 in F1 potrebbe esserci l'obbligo del doppio pit stop.

In Formula 1 ora c'è l'obbligo del pit stop

Un tempo non c'era l'obbligo del pit stop. Chi ricorda le gare degli anni '80 e dei primi '90 lo sa. Poi ci fu la grande novità del rifornimento, abolito dopo una quindici d'anni abbondanti. Anche quello obbligatorio, fermandosi per mettere la benzina si potevano cambiare anche le gomme. È rimasto l'obbligo di un pit stop, con l'aggiunta dell'obbligo del cambio di mescola. Dal 2026 si potrebbe voltare pagina, ancora una volta, stavolta con il doppio pit obbligatorio.

Liberty Media propone la doppia sosta, la F1 Commission deciderà

Liberty Media sta lavorando molto bene da tanti anni e vuole ulteriore spettacolo in Formula 1, per questo motivo, oltre al cambiamento del regolamento sportivo, vuole aggiungere anche il doppio pit stop: o meglio vorrebbe farlo. Da anni se ne parla, da qualche tempo si valuta con maggiore attenzione. La doppia sosta è sempre più rara, l'ultima volta che c'è stata una gara così è stata in Austria, il principio dell'estate. Le gomme Pirelli sono validissime, reggono a lungo, e l'unica sosta è sempre la soluzione migliore.

Nella prossima riunione della Formula 1 Commission si discuterà anche delle due soste obbligatorie. Valutazione attenta da parte delle scuderie, ma anche della Pirelli. Liberty Media spera in un sì e sul tavolo mette anche la possibilità di una strategia totalmente libera, senza l'obbligo di cambiare mescole.