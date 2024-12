Jos Verstappen: “Può sembrare folle, ma sapevo che Max sarebbe diventato padre prima che me lo dicesse”

video suggerito

A cura di Paolo Fiorenza

La stagione di Formula 1 si è chiusa ad Abu Dhabi col successo di Lando Norris che ha sigillato la vittoria del Mondiale costruttori per la McLaren, mentre il titolo piloti era già nella bacheca – per la quarta volta di fila – di Max Verstappen, che è riuscito a prevalere sull'inglese nonostante la sua Red Bull non fosse più da tempo la vettura migliore del lotto. A 27 anni, il pilota di Hasselt è in un Olimpo di pluricampioni del mondo che ospita pochissimi altri (Michael Schumacher, Lewis Hamilton, Juan Manuel Fangio, Alain Prost e Sebastian Vettel), ma il suo momento felice è anche nel privato: la sua relazione con la compagna Kelly Piquet va a gonfie vele e i due avranno a breve il loro primo figlio, come annunciato sui social qualche giorno fa. Un evento che il padre di Max, l'ex pilota Jos Verstappen, aveva ‘avvertito' prima ancora che suo figlio glielo dicesse.

Verstappen Jr e Kelly Piquet, figlia del tre volte campione di Formula 1 Nelson, avevano comunicato a tutti venerdì scorso di aspettare un bambino. In un post congiunto sui loro profili Instagram, la coppia aveva postato una foto con le mani di Max sulla pancia di Kelly in dolce attesa: "Mini Verstappen-Piquet in arrivo. Non potremmo essere più felici del nostro piccolo miracolo", recitava la didascalia a corredo dello scatto.

Jos Verstappen: "Sapevo che Max sarebbe diventato padre prima che me lo dicesse, non sono pazzo"

Una grande gioia per i futuri genitori, ma anche per nonno Jos, che dal canto suo ha dichiarato di aver intimamente saputo che suo figlio sarebbe diventato padre prima ancora che lui glielo dicesse, soprattutto dopo aver vinto il Gran Premio del Brasile partendo addirittura dal 17° posto in griglia, un successo che è stato la firma da campionissimo di Max su questo quarto titolo mondiale. Jos ha inoltre respinto la tesi secondo cui avere un figlio potrebbe potenzialmente rappresentare una distrazione per quanto riguarda la carriera del figlio.

Jos Verstappen ha detto al riguardo al ‘De Telegraaf': "Penso che lo motivi e basta. Max sapeva da un po' che sarebbe diventato padre. Quel pensiero non lo ha esattamente disturbato. Basta guardare come ha vinto la gara in Brasile. Lui lo sapeva già allora, e lo sapevo anch'io. Può sembrare folle, ma sapevo che sarebbe diventato padre prima ancora che me lo dicesse. Non sono una persona pazza. L'ho visto arrivare. Conosco bene mio figlio, e mi basta guardarlo. Sono molto felice per lui. Certo, ci sono alcune cose in ballo, ma deve sperimentare tutto questo".

Max Verstappen e Kelly Piquet stanno assieme ufficialmente dall'inizio del 2021

Alla domanda se fosse speciale concludere l'anno in questo modo, Jos ha risposto con evidente gioia: "Al cento per cento. Certo, so già cosa si prova a diventare nonno perché la sorella di Max, Victoria, ha già tre figli. Ma alla fine, questa è la cosa più importante della vita. È meraviglioso ciò che Max riesce a realizzare nel Circus. Ma costruire una famiglia, avere figli: è davvero bello da vivere. Penso che le estati saranno meravigliose. Quando saremo tutti insieme, con tutti i figli e i nipoti".