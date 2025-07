Jorge Martin temeva un’aggressione dei tifosi Aprilia: “Ho pensato a una guardia del corpo”

Lo spagnolo campione del mondo è tornato a gareggiare in Repubblica Ceca dopo la lunga assenza per un grave incidente in pista. E ha confessato anche l’inquietudine che lo ha accompagnato in questi mesi.

Jorge Martin è tornato in pista a Brno nell'ultimo week-end della MotoGp. In Repubblica Ceca il campione del mondo in carica ha vissuto emozioni forti per essere salito (finalmente) di nuovo in sella alla sua Aprilia a più di 3 mesi di distanza dal grave incidente in cui è incappato a Lusail. Quell'atmosfera ha scacciato via tutti i cattivi pensieri che gli sono ronzati in testa nel lungo periodo in cui, tra operazione e riabilitazione, è rimasto ai margini del suo mondo.

Lo spagnolo s'è ritrovato sotto i riflettori ma la sensazione che ne ha ricavato, al di là dell'emozione, è stata anche di sospetto, paura per la reazione dei tifosi a causa del polverone mediatico che ha accompagnato le indiscrezioni sul rapporto tra Team e pilota, sulla clausola rescissoria e sulla possibilità di andar via senza aver mai gareggiato in questa stagione.

Ecco perché Martin ha confessato, dopo aver asciugato le lacrime per quel settimo posto che ha avuto il sapore di una vittoria, il timore che ha portato dentro di sé in occasione dell'evento Aprilia con i suoi "All Stars" che risale a giugno scorso. A causa di quell'inquietudine ha rimuginato prima di confermare la sua presenza alla kermesse, c'era una vocina (poi messa a tacere) che lo dissuadeva dal presentarsi ufficialmente in pubblico nell'appuntamento di Misano. Aveva paura di andarci. "Non avevo idea di cosa mi aspettasse lì ed ero spaventato, soprattutto per la reazione dei tifosi – ha ammesso a SpeedWeek -. Rischiavo forse di essere aggredito?". Non proprio un attacco fisico ma una severa, rumorosa e ostile accoglienza sì, era quello che pure gli passava per la testa.

Il copione che aveva immaginato gli ha riservato una trama e un finale a sorpresa. "Ero molto spaventato, ma è successo l'opposto – ha aggiunto lo spagnolo -. Tutte le persone che ho incontrato a Misano sono state molto gentili con me e ho ricevuto moltissimi incoraggiamenti. Una cosa, questa, che mi ha impressionato positivamente Credo di poter dire che anche questo ha contribuito a farmi tornare qui e a continuare il progetto insieme".

Uscito dal cono d'ombra nel quale la sorte lo aveva relegato, Martin s'è ripreso tutto quanto gli era mancato prima nel corso delle qualifiche poi durante la partenza del Gran Premio di Brno. Lui stesso ha riconosciuto quanta tensione abbia provato in quei momenti. "Ne ho avvertita tanta nei giorni precedenti al GP – è la considerazione fatta a DAZN – ma quando sono arrivato ai box mi sono sentito come a casa. Come in tutte le squadre, i momenti negativi possono aiutare a uscirne migliori".