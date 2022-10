Jorge Martin conquista la pole, Bagnaia è terzo: la griglia di partenza del MotoGP GP Australia 2022 A Phillip Island il migliore è Jorge Martin, che batte Marc Marquez per 13 millesimi. Prima fila anche per Pecco Bagnaia che sta davanti ai suoi rivali per il titolo Mondiale. La griglia di partenza del MotoGP Australia 2022.

A cura di Vito Lamorte

Jorge Martin conquista la pole a Phillip Island davanti Marc Marquez e Pecco Bagnaia. In seconda fila gli altri contendenti al titolo: quarto tempo per Aleix Espargaró e quinto Fabio Quartararo. Qualifica serratissima nel GP d'Australia 2022, con Bagnaia che ha piazzato subito il crono ma nel time attack decisivo viene superato da Jorge Martin, che ha piazzato la terza pole stagionale. La (non)sorpresa è Marc Marquez, scaltro a scegliere la scia di Pecco ma che si era dimostrato competitivo fin dalle prime battute del weekend.

In seconda linea ci sarà l'Aprilia di un Aleix Espargaro in forma, che ha preceduto Quartararo e Johann Zarco. Terza fila per Luca Marini, davanti che all'idolo di casa Jack Miller e Marco Bezzecchi. Chiude la top-10 la Suzuki di Alex Rins. Enea Bastianini scatterà dalla 15a casella, dopo essere stato ostacolato da Miguel Oliveira nel Q1: il portoghese ha subito una penalità di tre posizioni in griglia e un long lap penalty e scatterà in ultima posizione.

Il terzo posto in griglia ribadisce lo stato di forma di Bagnaia, e della sua Ducati, dopo un venerdì non brillante ma Pecco partirà davanti a Quartararo, che era apparso più a suo agio sul circuito australiano ma dove la Yamaha patisce meno il divario tecnico. Il pilota della Ducati ha commentato così le qualifiche: "Sarà un gara di gruppo, per via del consumo gomme. Bisognerà capire il momento giusto per attaccare. In Fp4 abbiamo fatto un gran lavoro e un bel passo avanti. Abbiamo risolto tutti i problemi di ieri".

MotoGP Australia 2022, la griglia di partenza per la gara

1 Jorge Martin (Ducati Pramac)

2 Marc Marquez (Honda Repsol)

3 Francesco Bagnaia (Ducati Factory)

4 Aleix Espargarò (Aprilia)

5 Fabio Quartararo (Yamaha Factory)

6 Johann Zarco (Ducati Pramac)

7 Luca Marini (Ducati Mooney VR46)

8 Jack Miller (Ducati Factory)

9 Marco Bezzecchi (Ducati Mooney VR46)

10 Alex Rins (Suzuki)

11 Alex Marquez (LCR Honda)

12 Maverick Vinales (Aprilia)

13 Pol Espargarò (Honda Repsol) (Q1)

14 Joan Mir (Suzuki) (Q1)

15 Enea Bastianini (Ducati Gresini) (Q1)

16 Brad Binder (Red Bull KTM) (Q1)

17 Cal Crutchlow (Yamaha WithU) (Q1)

18 Darryn Binder (Yamaha WithU) (Q1)

19 Remy Gardner (Red Bull KTM Tech3) (Q1)

20 Fabio Di Giannantonio (Ducati Gresini) (Q1)

21 Raul Fernandez (Red Bull KTM Tech3) (Q1)

22 Franco Morbidelli (Yamaha Factory) (Q1)

23 Tetsuta Nagashima (Honda LCR Idemitsu) (Q1)

24 Miguel Oliveira (Red Bull KTM) (Q1)* 3 posizioni di penalità