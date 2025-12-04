Jacques Villeneuve svela che Oscar Piastri ha una ‘clausola Lando Norris’ nel contratto: cosa dice

L’ex campione del mondo di Formula 1 Jacques Villeneuve è sicuro che l’assenza di ordini di scuderia della McLaren a Oscar Piastri non sia una libera scelta, ma un obbligo messo nero su bianco nel contratto dell’australiano.

Il Mondiale di Formula 1 2025 si concluderà in volata domenica prossima ad Abu Dhabi, con la McLaren che rischia di essere beffata proprio all'ultimo dalla rimonta di Max Verstappen e della Red Bull. Il leader della classifica Lando Norris arriverà al circuito di Yas Marina con appena 12 punti di vantaggio sull'olandese e 16 sul compagno di squadra Oscar Piastri. Uno scenario che sembrava impossibile appena qualche settimana fa e invece adesso il sorpasso sembra davvero a portata di mano del quattro volte campione del mondo, complice anche la strategia di massima libertà data dalla McLaren ai suoi due piloti, senza ordini di scuderia. Una cosa molto bella dal punto di vista sportivo e che però potrebbe costare cara ad Andrea Stella e Zak Brown. Tuttavia, secondo Jacques Villeneuve, i vertici ‘papaya' non avrebbero avuto altra scelta, per via del contratto firmato da Piastri, che conterrebbe una sorta di ‘clausola Lando Norris'.

Jacques Villeneuve è sicuro: "Piastri ha un contratto con la McLaren che lo protegge"

Jacques Villeneuve, che il Mondiale di Formula 1 lo ha vinto nel 1997, sostiene che una clausola del contratto di Oscar Piastri vieta alla McLaren di dare la priorità in gara al suo compagno Lando Norris. "Non possono farlo per via del contratto, Piastri ha un contratto che lo protegge – ha dichiarato nel corso di quest'anno il 54enne canadese – Finché entrambi i piloti avranno la possibilità di vincere il campionato, non ci saranno ordini di scuderia, a meno uno di loro abbia un problema in una gara".

Il team principal della McLaren Andrea Stella con Oscar Piastri e Lando Norris sul podio del Bahrain lo scorso aprile

Si tratta di una clausola abbastanza abituale in Formula 1, ma di solito viene concessa solo al pilota numero uno della squadra. La McLaren tuttavia ha notoriamente una politica ‘No n°1'. Non c'è conferma ufficiale di quanto affermato da Villeneuve, ma se la sua teoria fosse corretta, la scuderia di Woking lascerà massima libertà ai suoi due piloti anche nell'ultimo Gran Premio stagionale, ovvero non chiederà a Piastri di aiutare Norris nel rintuzzare l'attacco al titolo di Verstappen, per il semplice fatto che lo stesso Oscar potrebbe farcela lui stesso a vincerlo recuperando i 16 punti che lo distanziano da Lando.