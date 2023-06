Indycar ad alta tensione: prima l’incidente in pista poi la dura resa dei conti tra i piloti Dopo l’impatto durante la sessione di prove libere a Road America, Will Power e Scott Dixon si sono affrontati in un acceso faccia a faccia: il peggio è stato evitato solo per l’intervento dei commissari.

A cura di Alessio Pediglieri

Durante la seconda sessione di Prove Libere del Sonsio GP di Indycar, sabato 17 giugno, si è sfiorata la rissa tra due piloti a bordo pista dopo uno scontro che ha messo entrambi fuori dai giochi. Protagonisti Will Power (Team Penske) e Scott Dixon (Chip Ganassi Racing) che sono venuti alle mani, trattenuti a stento dai commissari di gara accorsi sul luogo dell'impatto.

Scene che non si vedono spesso in pista ma che hanno fatto il giro del web nell'immediato visto che ciò che è accaduto – e poteva accadere – ha coinvolto appassionati e semplici curiosi. Il momento di altissima tensione si è consumato subito dopo l'incidente avvenuto tra Power e Dixon durante l'ultima sessione di prove libere prima delle qualifiche, a Road America. Mentre il pilota del Team Penske era impegnato sul giro veloce, sul tracciato si è visto comparire la monoposto di Dixon che, a passo d'uomo, si è praticamente messa di traverso sulla sua traiettoria: impatto inevitabile e entrambe le vetture distrutte.

Una volta sceso dalla macchina, Will Power non ha nascosto tutto il suo disappunto che si è trasformato in autentica rabbia dirigendosi verso Dixon: l'australiano senza togliersi il casco ha così affrontato Dixon, imprecando e provando a prenderlo per il bavero prima del risolutivo intervento da parte dei commissari che hanno evitato che la situazione degenerasse. Poi ancora un acceso diverbio e un nuovo tentativo di colpirlo prima di scatenare la propria frustrazione con un calcio.

Una rabbia che a rivedere quanto accaduto in pista è più che giustificabile e che anche dalla cameracar a bordo della vettura di Power mostra l'evoluzione dell'impatto in cui Dixon non sembra aver fatto alcunché per evitarlo. Nel post gara Scott Dixon ha spiegato di aver lasciato passare Romain Grosjean cercando di riprendere la propria traiettoria senza aver visto che Will Power lo seguiva.

"Eravamo con gomme molto usurate, da circa 20 giri, cercando solo di controllare la stabilità" ha poi detto Dixon alla NBC TV, provando a spiegare l'accaduto: "Sto solo guardando il replay ora, ho visto Grosjean nel mio specchio dopo essermi ripreso e non sapevo nemmeno che Power fosse lì. Sono davvero dispiaciuto per lui e la sua squadra. Un errore imperdonabile da parte mia, sono davvero dispiaciuto e frustrato per aver distrutto la mia e anche la sua macchina"

Poi, sull'accaduto nel post gara, Dixon ha cercato di spiegare subito a Power del proprio errore, capendo perfettamente la rabbia del momento: "Siamo finiti per salire insieme sull'auto medica, Naturale che uno se la prenda e gli animi si infiammino, ma mi sento ancora male per la situazione".

Parole che hanno preceduto quelle di Power: "Scott si è mosso bruscamente e io stavo arrivando, è stato un incidente molto sfortunato, non c'era proprio niente che potessi davvero fare lì, non mi aspettavo che si muovesse. Un vero peccato, sembrava che avessimo una macchina piuttosto buona e ora non è una bella situazione. Purtroppo queste cose succedono"