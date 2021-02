Domani 27 febbraio alle ore 10 si terranno i funerali di Fausto Gresini morto lo scorso 23 febbraio dopo aver lottato per oltre 60 giorni contro il Covid-19. L'ultimo saluto al due volte campione del mondo della classe 125 cc del Motomondiale, a causa delle restrizioni, sarà in forma strettamente privata (sarà però possibile assistervi in diretta streaming sulla pagina Facebook della Gresini Racing, la squadra corse fondata dal compianto Fausto Gresini). La sua Imola dunque non potrà prendere parte al rito funebre, ma ha trovato comunque il modo per omaggiare la memoria del grande campione appena scomparso.

La città di Imola ha infatti deciso di rendere l'ultimo saluto all'illustre concittadino con un minuto di silenzio (previsto per le ore 10, in contemporanea con l'inizio dei funerali) a cui farà seguito poi il rombo dei motori delle moto di Fausto Gresini che riecheggerà tramite l'impianto di filodiffusione del centro storico della cittadina romagnola. Ad annunciarlo, attraverso un post sulla pagina Facebook ufficiale del Comune, è stata l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Marco Panieri:

"Questo sarà il nostro modo per rendere omaggio, ciascuno nel luogo in cui si trova, evitando assembramenti, ad un grande campione ed un grande uomo, che ha portato il nome di Imola nel mondo, rimanendo sempre profondamente legato alla sua città. Vogliamo così testimoniare tutto il nostro affetto e la nostra gratitudine nei riguardi di Fausto” sono state infatti le parole del primo cittadino di Imola dopo aver annunciato l'iniziativa posta in essere per dare l'ultimo saluto a Fausto Gresini.