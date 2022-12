Il voto segreto della Formula 1 smentisce Binotto: il confronto tra Leclerc e Sainz è imbarazzante Le classifiche venute fuori dalla somma dei voti segreti espressi da piloti e team principal della Formula 1 2022 sembrano smentire la politica attuata da Mattia Binotto nella gestione dei piloti Ferrari Charles Leclerc e Carlos Sainz.

A cura di Michele Mazzeo

Uno dei tormentoni del Mondiale di Formula 1 2022 che ha riguardato la Ferrari è stato quello relativo alla gerarchia tra i piloti con Charles Leclerc che, seppur mai apertamente, reclamava il ruolo di prima guida mentre il compagno di squadra Carlos Sainz e, soprattutto, il team principal Mattia Binotto hanno sempre sostenuto che non vi dovessero essere gerarchie tra i due driver.

Questa visione diversa nel corso degli ultimi due anni ha creato qualche attrito all'interno del team del Cavallino (questo sarebbe stato il motivo della lite tra il monegasco e l'ingegnere reggiano nel paddock di Monza durante il weekend del GP d'Italia del 2021 e anche della presunta interruzione dei rapporti tra i due avvenuta dopo quanto accaduto a Silverstone nell'ultimo campionato) e, secondo quanto filtra da Maranello, sarebbe anche tra i motivi che hanno fatto perdere fiducia in Binotto alla dirigenza costringendolo infine a rassegnare le dimissioni.

Anche la scelta del sostituto, Frederic Vasseur, che ha un ottimo rapporto con Leclerc con cui ha lavorato già nelle categorie minori e al primo anno in Formula 1, lascia pensare che i vertici del Cavallino, tra le altre cose, non hanno condiviso anche il modo in cui l'ormai ex team principal ha gestito i piloti. Una parità di ruolo che non sembra aver convinto nemmeno i colleghi team principal delle altre nove scuderie e gli stessi driver avversari dei due alfieri della scuderia di Maranello.

La Formula 1 ha infatti appena diramato le top-10 dei migliori piloti del Mondiale 2022 calcolate sommando i voti segreti di 19 piloti F1 (Hamilton non ha partecipato alla votazione) per una e dei 10 team principal per l'altra. E il risultato è stato per entrambe lo stesso con Charles Leclerc secondo dietro il campione del mondo Max Verstappen in tutte e due le classifiche e Carlos Sainz in settima posizione in entrambe le graduatorie.

I piloti infatti, oltre al compagno di squadra e al vincitore del titolo, hanno preferito allo spagnolo della Ferrari anche entrambi gli alfieri della Mercedes Lewis Hamilton e George Russell, ma anche Lando Norris reduce da una stagione non esaltante con la McLaren e Fernando Alonso battuto ai punti dal compagno di team Ocon. Nelle preferenze dei team principal (la cui somma dei voti segreti è stata resa pubblica) invece prima del madrileno oltre a Verstappen, Leclerc, Hamilton, Russell e Norris c'è anche Sergio Perez mentre in questa occasione, seppur per un solo punto, il connazionale Alonso è alle sue spalle.

La top-10 dei piloti della Formula 1 2022 secondo i piloti

Max Verstappen Charles Leclerc Lewis Hamilton George Russell Lando Norris Fernando Alonso Carlos Sainz Alex Albon Sebastian Vettel Sergio Perez

La top-10 dei piloti della Formula 1 2022 secondo i team principal

Max Verstappen 207 punti Charles Leclerc 144 George Russell 127 Lewis Hamilton 100 Sergio Perez 91 Lando Norris 81 Carlos Sainz 68 Fernando Alonso 67 Valtteri Bottas 29 Sebastian Vettel 24

Le classifiche venute fuori dalla somma dei voti segreti espressi dai 19 piloti e dai 10 team principal per quanto visto nel Mondiale di Formula 1 2022 sembrano dunque smentire a pieno la teoria portata avanti da Carlos Sainz e Mattia Binotto secondo la quale tra i due piloti della Ferrari non vi siano differenze di prestazioni e rendimento tali da giustificare una gerarchia tra i piloti. E sembrano invece dare ragione a Charles Leclerc che per quanto fatto vedere finora rivendicava il ruolo di prima guida della scuderia di Maranello.