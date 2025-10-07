Il video dell’uomo sorpreso a guidare la McLaren F1 di Senna in strada: sono tutti increduli

Trovarsi una vettura di Formula 1 su una strada normale, canonica, cioè non su un circuito, è una cosa rarissima. Un paio d'anni fa in Repubblica Ceca un uomo fu trovato al volante di una monoposto rossa che sembrava una Ferrari. Quell'uomo è stato recentemente arrestato. Stavolta le immagini che arrivano dal Brasile sono davvero incredibile. Perché nella città di Maringà, nella regione del Paranà, un uomo si è messo al volante di una replica, perfettamente identica, della McLaren MP4/4 guidata da Ayrton Senna nel 1988. Un uomo che se l'è trovato davanti su quella strada ha immortalato la scena in un video, che è finito, ovviamente, sui social ed ha avuto popolarità mondiale. Tutti coloro che se lo sono trovati davanti sono rimasti letteralmente stupiti.

Un uomo a bordo di una McLaren di F1 in Brasile

Comune di Maringà, 357 mila abitanti nella regione del Paranà, sud del Brasile. È sabato 4 ottobre quando un uomo esce di casa per farsi un giro in macchina, ma non una qualunque: la replica, potremmo copia perfetta della McLaren MP4/4, quella con cui Ayrton Senna vinse il primo titolo Mondiale di F1 della sua carriera nel 1988. La vettura più dominante nella storia della F1: Senna e Prost vinsero insieme 15 GP su 16. A bordo di quella vettura c'era un uomo che guidava per Avenida Colombo. Un'altra persona incuriosita dalla scena lo riprende nel tratto finale, perché quell'uomo, al volante senza casco, si ferma presumibilmente prima di entrare in casa, o meglio di parcheggiare. Tutti coloro che vedono quella vettura provano sicuramente un brivido, ma al tempo stesso non possono far altro che rimanere sorpresi a dir poco. Una cosa del genere non si vede mai.

Il commento del profilo ufficiale di Senna

Una scena quasi inimmaginabile, forse ai limiti della legalità, perché era a bordo di una vettura non conferme alle regole canoniche. Va da sé che quel video è diventato anche virale. E una risposta a uno dei tanti post l'ha data anche l'account ufficiale del profilo ‘X' della fondazione Senna, che in Brasile fa un lavoro straordinario. Chi gestisce l'account ha risposto: "Esse ai zerou o game", che tradotto dal portoghese significa: "Ha completato il gioco".