Il regolamento F1 cambia a sorpresa prima di Silverstone: grosse novità a Mondiale in corso Alla vigilia del GP della Gran Bretagna la FIA ha annunciato sostanziali modifiche al regolamento della Formula 1 che avranno un impatto importante sul resto del Mondiale F1 2022.

A cura di Michele Mazzeo

Dopo una settimana di pausa il Mondiale di Formula 1 2022 ripartirà da Silverstone dove va in scena il GP della Gran Bretagna, decima tappa stagionale, ma lo farà con alcune importanti novità regolamentari che andranno ad influire sul resto del campionato. La FIA, nel corso del World Motor Sport Council riunitosi a Parigi due giorni prima delle prime sessioni di prove libere del gran premio britannico, ha infatti deliberato diverse modifiche al Regolamento Sportivo e al Regolamento Tecnico della Formula 1 2022.

Oltre all'aggiornamento delle norme che riguardano i test Pirelli e quelle inerenti la flessibilità dell'ala posteriore, e al ripristino della conferenza stampa dei piloti al giovedì, che vi avevamo già anticipato in precedenza, infatti la FIA ha introdotto anche altre novità che fin da subito andranno ad impattare sullo svolgimento della restante parte del Mondiale di Formula 1.

Due di queste riguardano gli aspetti tecnici. Nello specifico infatti d'ora in poi contrariamente a quanto avvenuto fino all'ultimo GP del Canada il carburante potrà ora essere raffreddato a 20°C nelle gare più calde (eliminata quindi la correlazione con la temperatura esterna) e inoltre il riferimento di temperatura dello stesso sarà preso un'ora prima della sessione (e non più due ore prima). Per spiegare l'impatto di questa modifica sul campionato basta pensare che, qualora fosse già stata in vigore nel GP di Miami, le due Aston Martin di Stroll e Vettel non sarebbero state costrette a partire dalla pit-lane.

L'altra novità al regolamento tecnico riguarda invece gli specchietti (mettendo così definitivamente fine alla polemica sorta nel momento in cui la Mercedes ha presentato una soluzione innovativa sulla sua W13 ad inizio della stagione). Le normative relative gli specchietti delle monoposto sono state aggiornate per consentire una maggiore visibilità posteriore ai piloti.

Ancora più impattanti sul prosieguo del Mondiale di Formula 1 2o22 saranno però le ultime due modifiche al Regolamento Sportivo che hanno colto tutti un po' di sorpresa. A partire dal GP di Silverstone infatti chiunque sostituisca una power unit con una delle specifiche più recenti già smarcate anche in regime di "parco chiuso" non dovrà scontare alcuna penalità in griglia di partenza come invece succedeva fino allo scorso gran premio. Dal prossimo Gran Premio della Gran Bretagna inoltre i team potranno effettuare riparazioni temporanee alla Power Unit, finora assolutamente vietate, senza incappare in provvedimenti sanzionatori da parte della Federazione Internazionale.

Queste novità regolamentari improvvise a Mondiale in corso, per quanto abbiano lo scopo di risolvere alcune delle criticità emerse da questo primo scorcio della prima stagione della nuova era della Formula 1, potrebbero però provocare nel corso della stagione delle polemiche all'interno del paddock. Dato che d'ora in poi condotte già punite con pesanti sanzioni nelle prime gare dell'anno saranno invece permesse.