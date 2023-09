Il papà di Simoncelli ha rivissuto l’incubo guardando Bagnaia: “Salvato da un errore di Bastianini” Nel blog della sua squadra Corse 58, Paolo Simoncelli, ha fatto una riflessione sull’episodio che mette i brividi addosso. Cita un dettaglio e spiega perché lo ritiene decisivo: “Dobbiamo ringraziare l’errore di Bastianini”.

Paolo Simoncelli ha commentato l’incidente di Bagnaia attraverso il suo blog della squadra corse.

Cosa ha provato Paolo Simoncelli, papà del Sic, nel vedere lo spaventoso incidente capitato a Francesco Bagnaia non si può spiegare, né immaginare. Le immagini del Gran Premio di MotoGp a Barcellona lasciano senza fiato, sono raccapriccianti per la crudezza di quanto accaduto sulla pista del Montmelò: una moto lo ha travolto e gli è passata addosso. C'era Brad Binder su quel veicolo, sono stati momenti drammatici anche per lui che nulla di umano poteva fare per evitare l'impatto.

‘Pecco' se l'è cavata per miracolo e come sia riuscito a non rompersi le ossa è un mistero al quale non riescono a dare risposta nemmeno i medici. "Posso solo dire grazie", le parole del campione iridato. Quanto alla dinamica e cosa possa aver provocato lo strano comportamento del suo mezzo, quale sia stata la causa dell'highside che lo ha scaraventato sull'asfalto, in mezzo alla pista, non c'è ricostruzione efficace che tenga.

Un fermo immagine del momento in cui Pecco viene sbalzato dalla Desmosedici.

"Non è stata una caduta normale… ho preso una gran botta": quando Pecco ci pensa ancora non riesce a darsi una spiegazione plausibile né a farsi una ragione tecnica di quello che ha passato e gli è successo. Quel che gli sarebbe potuto accadere deve essere balenato nella testa di suo padre che era davanti alla tv: "Non ho voluto vedere altro" è stata la prima reazione e Dio solo sa cosa abbia mai provato dentro di sé in quel momento. "Il Santo del motociclismo ha fatto il suo dovere", ha aggiunto Carola, sorella del pilota Ducati.

Nel blog della sua squadra Corse 58, Paolo Simoncelli, ha fatto una riflessione sull'episodio che mette i brividi addosso. Va oltre il tentativo di tracciare traiettorie impossibili e ragionare di questioni cinetiche. È solo una questione di attimi, di coincidenze, di fortunata casualità che ti aiuta anche quando tutto sembra perso, di sorte che ti risparmia anche se il posteriore va per conto suo e la Desmosedici impazzisce. "Dobbiamo ringraziare l’errore di Bastianini se Bagnaia è uscito praticamente indenne dallo spaventoso incidente".

Gara ferma, il pilota viene soccorso dallo staff medico.

Quel dettaglio (l'errore di Bastianini) viene citato come fondamentale e Simoncelli spiega perché lo ritiene decisivo prefigurando quali sarebbero state le conseguenze senza quel particolare.

Lo trovate strano ma pensateci bene, se Enea non avesse in qualche modo sfoltito il gruppo di testa di cui Pecco era a capo, il rischio di investirlo almeno una seconda volta si sarebbe alzato drasticamente. Fortunatamente è andata bene e mando un abbraccio a entrambi di pronta guarigione.

La seconda parte del commento chiude con una constatazione ulteriore e un riferimento al polemico al quale, però, preferisce non dare seguito vista la contingenza degli eventi.

Sappiamo tutti che dove c’è velocità c’è pericolo ma il motociclismo è passione e non la puoi fermare. Vorrei mettere a risalto le penalità che non sempre la direzione gara distribuisce in modo equo ma non oggi – ha concluso -. Con una moto3 da capogiro e il mezzo miracolo in MotoGP dobbiamo solo ringraziare e assaporare questo momento, sono rari ma ci sono… e se chiudiamo un attimo gli occhi é già Misano!