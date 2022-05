Il GP di Spagna diventa un inferno per la Ferrari: Verstappen vince, Leclerc fuori e Sainz 4° Doppietta Red Bull anche a Barcellona: Verstappen vince il GP di Spagna di Formula 1 2022 davanti a Perez in una gara trasformatasi in un vero e proprio incubo per la Ferrari con Leclerc costretto al ritiro quando era in testa alla corsa e Sainz autore di una prestazione negativa nel gran premio di casa.

A cura di Michele Mazzeo

Max Verstappen vince il GP di Spagna di Formula 1 2022 al termine di una gara ricca di colpi di scena. Beffa per la Ferrari con Charles Leclerc costretto al ritiro per problemi alla power unit della sua F1-75 mentre era saldamente in testa alla gara con il suo avversario diretto per il titolo Mondiale, l'olandese della Red Bull, che si era complicato la vita ad inizio gara a causa di un errore in Curva 4 che lo aveva fatto finire nella ghiaia (come fatto il giro precedente dal ferrarista Carlos Sainz) e dovendo poi fare i conti anche con un DRS non funzionante.

Il campione del mondo in carica, aiutato dal compagno di squadra Sergio Perez (che lo ha lasciato passare a 17 giri dalla conclusione), centra dunque la quarta vittoria stagionale che gli consente di prendersi anche la testa della classifica iridata. Il messicano chiude invece in seconda posizione regalando un'altra doppietta alla Red Bull su una pista che, sulla carta, avrebbe dovuto invece favorire la rivale Ferrari (che a Barcellona portava anche il primo pacchetto di aggiornamenti per la F1-75).

A completare il podio c'è George Russell autore di una grande gara con una Mercedes che sembra migliorata rispetto alle prime uscite stagionali: il britannico in partenza ha bruciato un poco reattivo Carlos Sainz e ha poi dato a lungo filo da torcere a Verstappen. Grande rimonta di Lewis Hamilton che dopo il primo giro, a causa di un contatto con Magnussen, era finito in penultima posizione, terminando poi la gara al quinto posto a causa di un problema di surriscaldamento della sua Mercedes che ha consentito allo spagnolo della Ferrari di riprendersi la posizione che il sette volte campione del mondo gli aveva appena soffiato.

L'ordine d'arrivo del GP di Spagna 2022 di Formula 1 a Barcellona