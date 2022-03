Il GP Arabia Saudita si correrà nonostante l’attacco terroristico: scuderie e piloti tutti d’accordo Il Circus della Formula 1 non si lascia intimidire dall’attentato terroristico di oggi a Jeddah: il weekend del GP dell’Arabia Saudita va avanti regolarmente, come deciso dopo una riunione dei piloti.

A cura di Paolo Fiorenza

Non cambia nulla nel programma del weekend di Formula 1 a Jeddah, dove domenica prossima è in programma il GP dell'Arabia Saudita, seconda prova del Mondiale: si temeva che l'attacco terroristico di oggi, con un lancio di missili che ha provocato una forte esplosione e poi l'incendio di un deposito di un'azienda petrolifera a pochi chilometri dal circuito, potesse indurre la F1 o gli organizzatori sauditi, o ancora le scuderie o i piloti, a mettere in discussione la disputa della corsa, ed invece si andrà avanti regolarmente.

Dopo la presa di posizione del CEO della Formula 1 Domenicali e le rassicurazioni degli organizzatori, è infatti arrivato il via libera anche dei team e dei piloti, questi ultimi riunitisi in assemblea alle 20 ora italiana. Tutti d'accordo: non ci si piega al terrorismo e a Jeddah si corre, sperando che la Ferrari – già vincitrice all'esordio in Bahrain e più veloce anche oggi nelle libere del GP Arabia Saudita – possa dare seguito a quanto di buono fatto vedere in questo inizio di stagione.

(in aggiornamento)