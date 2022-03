Leclerc va a muro con la Ferrari ma è il più veloce nelle FP2 a Jeddah: Verstappen 2°, Sainz 3° La Ferrari di Charles Leclerc si conferma la più veloce anche nella seconda sessione di prove libere del GP dell’Arabia Saudita di Formula 1 2022: preceduto nuovamente Verstappen ma questa volta il monegasco finisce a muro con la sua F1-75.

A cura di Michele Mazzeo

In attesa di capire quale sarà la decisione della Formula 1 sul GP dell'Arabia Saudita dopo l'attacco missilistico andato in scena nel pomeriggio a pochi chilometri dal circuito cittadino di Jeddah, i piloti sono tornati nuovamente in pista per la seconda sessione di prove libere che, come nelle FP1, hanno visto Charles Leclerc su Ferrari piazzare il miglior tempo precedendo il campione del mondo Max Verstappen su Red Bull mentre l'altro alfiere del Cavallino Carlos Sainz ottiene la terza prestazione cronometrica della giornata.

Per la scuderia di Maranello però arriva anche una brutta notizia da queste FP2: nel finale di sessione infatti il monegasco, vincitore del primo GP stagionale in Bahrain, è andato a sbattere contro il muro in Curva 4 danneggiando la sospensione anteriore della sua F1-75 che i meccanici non sono riusciti a riparare in tempo per rimandarlo in pista prima della chiusura. Lo stesso ha fatto poco dopo anche lo spagnolo che è andato a toccare il muro con l'anteriore destra della sua vettura che però ha riportato mene conseguenze di quella del compagno di squadra.

La Mercedes migliora rispetto alla prima sessione ma è ancora distante dalle Ferrari e dalle Red Bull con Lewis Hamilton e George Russell che, preceduti anche dall'altra Red Bull di Sergio Perez, chiudono rispettivamente in quinta e sesta posizione con un ritardo dal leader che si aggira intorno al mezzo secondo.

F1 GP Arabia Saudita 2022, i risultati delle FP2 a Jeddah