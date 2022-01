Il desiderio di Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello: “Dopo la bimba avremo un solo tentativo” Valentino Rossi e la fidanzata Francesca Sofia Novello che a febbraio vedranno nascere la loro prima figlia hanno rivelato il loro progetto di allargare presto la famiglia nella speranza che il prossimo figlio sia maschio.

A cura di Michele Mazzeo

Ritiratosi dalla MotoGP dopo 26 anni di militanza nel Motomondiale, il nove volte iridato Valentino Rossi passerà alle quattro ruote partecipando al campionato Fanatec GT World Challenge Europe con il team Audi WRT. Ma nel frattempo il quasi 43enne (lì compirà il prossimo 16 febbraio) di Tavullia vedrà allargarsi la propria famiglia con l'arrivo della prima figlia che non rimarrà però figlia unica a lungo.

In una lunga intervista rilasciata al giornalista americano Graham Bensinguer che ha passato 24 ore nella casa di Tavullia insieme al Dottore e alla sua compagna Francesca Sofia Novello, i due tra le altre cose hanno infatti rivelato che, nonostante la loro prima figlia non sia ancora nata, hanno già in mente di avere un altro bambino nella speranza che questa volta sia un maschietto.

Dopo aver raccontato come ha scoperto di essere incinta e la reazione di Valentino Rossi quando ha appreso che diventerà papà, la modella ha risposto al giornalista che chiedeva loro se hanno in programma di avere altri bambini con un perentorio: "Vorremmo avere un figlio maschio" seguito poi dall'immediata conferma da parte del fidanzato.

Proseguendo nella chiacchierata con Bensinguer poi Francesca Sofia Novello ha rivelato anche che però, dopo la nascita della prima figlia (che dovrebbe avvenire a metà febbraio), avranno a loro disposizione un'altra sola possibilità per avere il tanto desiderato maschietto. Il motivo? Il fatto che l'ormai ex pilota della MotoGP non vorrebbe avere più di due figli.

"Ci proviamo. Abbiamo una sola chance" ha infatti detto la futura mamma con Rossi che immediatamente si è affrettato a spiegare: "Sì, perché io dico non più di due". Anche se alla fine la volontà di avere un figlio maschio potrebbe anche far cambiare idea al 42enne che, quando il giornalista gli ha chiesto se proveranno a fare un terzo figlio qualora anche il secondo sarebbe una bambina, ha risposto con un "dipende da come andrà con il primo" che lascia aperta la porta a tutte le possibilità.