Il biglietto da 1 milione di dollari per il GP di Las Vegas: nell'offerta extra-lusso c'è un regalo speciale Il ticket per assistere alla prossima tappa del Mondiale di Formula 1 non è il più costoso di sempre, ma nel pacchetto riservato agli appassionati più ricchi è compresa anche una supercar gratuita.

Nel biglietto da 1 milione di dollari per assistere al Gran Premio di Las Vegas c'è tutto quanto occorre a soddisfare le esigenze degli appassionati più ricchi della Formula 1. Offerta extra-lusso con tanto di sorpresa speciale per chi può permettersi di sborsare una cifra del genere ed entrare nel Circus da Vip

Cosa prevede il pacchetto per vivere la race week da Vip

Non è certo la più costosa di sempre (quella dell'anno scorso toccò quota 5 milioni) ma fa sì che anche l'edizione attuale della corsa prevista sul circuito cittadino (con le monoposto che sfrecciano sotto lo sfavillio delle luci di insegne e casinò) sia degna dello spettacolo in scena nella metropoli che non dorme mai.

Pacchetto Aston Martin, è definito così il cofanetto di opzioni messo a disposizione dei clienti grazie alla collaborazione tra uno dei partner ufficiali dell'evento (l'hotel Fontainebleau) e la Casa automobilistica d'Oltremanica. Basta aprirlo, prendere un cioccolatino e scartarlo così da vivere la race week in maniera molto esclusiva a cominciare dal viaggio di andata e ritorno su un volo privato, con tanto di trasporto offerto per tutta la durata del trasferimento.

Nell'offerta c'è anche un modello fiammante di Vanquish

Nel bouquet dell'offerta sono compresi un soggiorno di cinque notti in una delle suite più agevoli, grandi e corredate di comfort della struttura ricettiva, una prenotazione riservata in un night club, una cena privata (fino a un massimo di 6 persone), un buono di 20 mila dollari da spendere tra cibo e bevande e un altro ancora della stessa cifra per usufruire dei servizi del resort.

Non è ancora finita, c'è dell'altro e rappresenta il cadeau speciale che rende unico quel pacchetto: il nuovo modello Vanquish dell'Aston Martin (che a settembre scorso venne presentata con Fernando Alonso e Lance Stroll quali testimonial d'eccezione) sarà consegnata gratuitamente a chi ha acquistato il ticket da 1 milione di dollari. Per la serie: arrivi in aereo, vai via al volante di un bolide da sogno.

Quanto costa? A partire da 434 mila dollari (oltre 400 mila in euro) per il modello ‘base', importo che spiega perché il prezzo del ‘tagliando esclusivo' per il Gran Premio di Las Vegas arriva a una cifra di quel tipo.

A Las Vegas Verstappen può chiudere il Mondiale e vincere il titolo

Lo show è assicurato, soprattutto se Verstappen – reduce dalla vittoria strepitosa ottenuta in rimonta a Interlagos – riuscirà nell'impresa di vincere conquistando un distacco di 8 punti da Lando Norris della McLaren. A due gare dalla conclusione del Mondiale potrebbe festeggiare proprio lì, e non sarebbe un azzardo.