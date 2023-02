I sospetti dei team F1 sul condotto segreto della nuova Ferrari: chiesti chiarimenti alla FIA Alcuni team di Formula 1 alla vigilia del Mondiale 2023 hanno chiesto chiarimenti alla FIA riguardo all’innovativo condotto segreto presente nella nuova Ferrari SF-23: sospettano che sia illegale.

A cura di Michele Mazzeo

Il Mondiale di Formula 1 2023 non è ancora cominciato e le nuove monoposto non sono ancora scese in pista per i test, ma nel paddock sono già scoppiate le prime polemiche. Una innovativa soluzione studiata dalla Ferrari per la nuova SF-23 ha infatti fatto sobbalzare gli altri team che hanno immediatamente chiesto chiarimenti a riguardo alla FIA per sapere se fosse legale o meno. Nello specifico, a destare l'attenzione delle scuderie rivali, non sono stati i deviatori di flusso posizionati nell'ala anteriore (considerati illegali fino allo scorso anno), bensì il condotto segreto di soffiaggio presente in entrambe le fiancate della nuova vettura che Leclerc e Sainz hanno già portato in pista a Fiorano in occasione della presentazione e del successivo filming day.

Si tratta insomma di una sorta di S-duct (che a Maranello hanno chiamato bypass duct), cioè una speciale feritoia a forma di "esse rovesciata" posizionata sotto le bocche dei radiatori che velocizza il risucchio dell'aria calda dalle branchie facendo sfogare il flusso sulla parte scavata della pancia e permettendo quindi una maggiore efficienza aerodinamica. Alla vigilia dei test prestagionali di scena in Bahrain infatti, secondo quanto riporta la testata specializzata Formu1a.uno, la Ferrari sarebbe stata informata dalla FIA del fatto che alla Federazione si arrivata la prima richiesta di chiarimenti ufficiale in merito a questa soluzione. Non è stato specificato quali e quanti squadre abbiano sottoscritto tale richiesta inoltrata all'organo di governo del motorsport.

Toccherà dunque agli ispettori della FIA stabilire se questa geniale soluzione introdotta dalla Ferrari sulla SF-23 sia conforme al regolamento tecnico della Formula 1 oppure da considerarsi illegale. Ciò che è certo a riguardo è che il team del Cavallino Rampante prima di ultimare i lavori sulla nuova vettura aveva informato la Federazione Internazionale sulla volontà di introdurre questo bypass duct. A Maranello a riguardo non c'è alcuna preoccupazione dopo la segnalazione fatta dalla FIA in quanto c'è la convinzione che si è interpretato al meglio lo spazio di manovra concesso dal regolamento e di aver quindi introdotto una soluzione assolutamente legale.

Poche le preoccupazioni anche riguardo al fatto che le gli altri team possano copiare questi condotti segreti (che sia in galleria del vento che nelle primissime sgambate in pista sembrano aver portato dei cospicui vantaggi aerodinamici) per riproporli sulle proprie monoposto. Per farlo infatti andrebbe stravolto il concept della vettura e pertanto si tratta di una soluzione impossibile da copiare a stretto giro di posta. Questo è anche il motivo per il quale la Ferrari ha deciso di mostrare fin dalla presentazione questa soluzione aerodinamica che può essere il vero asso nella manica della SF-23 con cui Charles Leclerc e Carlos Sainz correranno nel Mondiale di Formula 1 2023.