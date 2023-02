Oggi la presentazione della nuova Ferrari F1 2023: orario e dove vederla in TV e streaming

Oggi la Ferrari presenta la nuova monoposto per il Mondiale di Formula 1 2023. L'orario d'inizio della presentazione ufficiale della SF-23 è fissato per le ore 11:25. Il lancio ufficiale della nuova vettura per il prossimo campionato F1 andrà in scena a Maranello e sarà trasmesso in diretta TV su Sky e live streaming gratis sul canale YouTube e sui social della scuderia italiana. La diretta della presentazione non sarà visibile, invece, in diretta TV in chiaro su TV8

Solo in quel momento scopriremo come sarà la nuova monoposto della casa del Cavallino: attenzione alla nuova power unit del motore che dovrebbe permettere alla vettura di sprigionare più cavalli. Novità anche sul piano dell'aerodinamica che garantiranno prestazioni migliori. A togliere il velo alla macchina del Cavallino saranno il team principal Frederic Vasseur e i piloti Charles Leclerc e Carlos Sainz. Su Fanpage.it la diretta minuto per minuto dell'evento che svelerà al mondo la nuova Rossa.

