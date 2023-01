Formula 1 2023, il calendario delle presentazioni: quando saranno svelate le nuove auto F1 Il calendario delle presentazioni delle monoposto di Formula 1 per il Mondiale 2023: ecco date, orari e location della presentazione ufficiale della nuova Ferrari e delle altre macchine che correranno nella prossimo campionato.

A cura di Michele Mazzeo

Ormai manca poco al Mondiale di Formula 1 2023 e le dieci scuderie in griglia sono pronte a svelare le monoposto per la nuova stagione. Fissate le date delle presentazioni ufficiali delle vetture F1 con cui i piloti gareggeranno nel prossimo campionato. La data della presentazione della nuova Ferrari è stata la prima ad essere stata rivelata, ma ad aprire il calendario degli showdown sarà la Williams. L'ultimo team, in ordine temporale, ad oggi ad aver annunciato quando toglierà il velo alla nuova auto è la Mercedes, mentre manca ancora l'ufficialità da parte della Red Bull campione del mondo in carica.

Il calendario delle presentazioni delle monoposto per la Formula 1 2023

Il calendario delle presentazioni delle vetture F1 per il Mondiale 2023 si apre il 6 febbraio con la presentazione della Williams che sarà guidata da Alexander Albon e dall'esordiente Logan Sargeant.

L'11 febbraio è invece la volta dell'AlphaTauri con l'AT04 di Yuki Tsunoda e Nyck De Vries che sarà svelata a New York. La McLaren presenta invece il 13 febbraio la sua MCL37 (già annunciato il nome della nuova monoposto) con cui Lando Norris e il rookie Oscar Piastri correranno nella prossima stagione. Lo stesso giorno sarà mostrata al mondo la nuova vettura dell'Aston Martin che sarà affidata a Fernando Alonso e Lance Stroll.

Il giorno successivo, il 14 febbraio, tocca quindi alla Ferrari svelare la monoposto con cui Charles Leclerc e Carlos Sainz tenteranno l'assalto ai titoli iridati nel Mondiale di Formula 1 2023. A seguire, il 15 febbraio, è in programma invece la presentazione della Mercedes con Lewis Hamilton e George Russell che toglieranno il velo alla W14 che guideranno a partire dai test prestagionali in Bahrain.

In attesa che anche Red Bull, Haas e Alfa Romeo rivelino la data delle presentazioni ufficiali delle loro nuove vetture 2023, al momento a chiudere il calendario c'è l'Alpine che ha fissato lo showdown della A523 di Pierre Gasly ed Esteban Ocon per il 16 febbraio.

Ecco quindi l'elenco aggiornato delle presentazioni delle monoposto dei team del Mondiale di Formula 1 2023 con data, orario italiano e location della presentazione delle vetture delle scuderie che ad oggi le hanno ufficializzate:

Presentazione Williams: 6 febbraio 2023 alle ore 15

Presentazione AlphaTauri (AT04): 11 febbraio 2023 a New York

Presentazione Aston Martin (AMR23): 13 febbraio 2023 alle ore 20

Presentazione McLaren (MCL37): 13 febbraio 2023

Presentazione Ferrari: 14 febbraio 2023

Presentazione Mercedes (W14): 15 febbraio 2023

Presentazione Alpine (A523): 16 febbraio 2023 a Londra

Presentazione Alfa Romeo: ?

Presentazione Haas: ?

Presentazione Red Bull: ?

Quando sarà presentata la nuova Ferrari F1 2023

C'è grande attesa soprattutto per la presentazione della nuova Ferrari con cui i piloti Charles Leclerc e Carlos Sainz correranno nel Mondiale di Formula 1 2023. La data in cui sarà tolto il velo alla nuova monoposto della casa di Maranello è già stata annunciata: lo showdown è infatti programmato per il 14 febbraio.

Nel giorno di San Valentino dunque i i due driver insieme al nuovo team principal Frederic Vasseur mostreranno al mondo la macchina (il cui nome non è ancora stato reso noto) con cui tenteranno l'assalto ai titoli iridati nella stagione che prenderà ufficialmente il via il prossimo 5 marzo con la gara inaugurale del GP del Bahrain e scopriremo quindi come sarà la nuova Ferrari F1 del 2023. L'evento sarà trasmesso in diretta streaming tramite i canali ufficiali della Scuderia Ferrari.