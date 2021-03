Charles Leclerc e Carlos Sainz da quasi un anno sanno che saranno compagni di squadra per almeno due stagioni in Ferrari, che punta su di loro per tornare ai vertici. Un piccolo record lo hanno già conquistato. Perché il monegasco e lo spagnolo, che sfrutteranno un nuovo motore, formano la seconda coppia di piloti più giovani di sempre nella storia del team di Maranello (dietro a quella formata dal belga Jackie Ickx e Chris Amon). Si dice sempre in Formula 1 che il primo nemico è il compagno di squadra, è il rivale numero uno da battere, ma intanto Charles e Carlos vanno molto d'accordo, come ha confermato Laurent Mekies:

La fase iniziale del rapporto tra Carlos e Charles sta funzionando molto bene, sono molto affiatati. In realtà, stanno già lavorando come compagni di squadra. Quando sono al simulatore fanno i briefing insieme, quando parlano con gli ingegneri condividono le informazioni come fossero già in pista. Naturalmente, è facile essere in buoni rapporti durante i mesi invernali, ma penso che entrambi apprezzino genuinamente l'input l'uno dell'altro e l'approccio della squadra.

Il Mondiale 2020 è servito da lezione alla Ferrari

Laurent Mekies è il direttore sportivo della Ferrari e sarà al ponte di comando quando tirerà il fiato Mattia Binotto, che già nel finale della scorsa stagione ha lavorato in fabbrica in occasione di alcuni weekend di gara. Il francese ha dichiarato che la scuderia ha tratto grandi insegnamenti dalla deludente stagione 2020: