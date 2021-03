Ufficialmente è stata presentata la Ferrari 2021, quella che guideranno Charles Leclerc e Carlos Sainz, coppia che è già affiatata. La SF21 dev'essere la vettura della riscossa. La scuderia di Maranello nel 2020 ha chiuso al sesto posto nel Mondiale Costruttori ed ha ottenuto solo tre podi. Ha lavorato alacremente la Ferrari in tutti questi mesi. Il team italiano punta su un nuovo motore, il propulsore del 2021. Un motore a combustione interna che può aumentare l'efficienza termica e può garantire un vantaggio di un decimo al giro. E nel corso della stagione il reparto motoristico lavorerà anche sul motore del Mondiale 2022.

Le parole di Gualtieri sul motore della SF21

C'è tanta fiducia in casa Ferrari. La scuderia punta un nuovo motore, quello che sarà in dotazione anche a Haas e Alfa Romeo. Il responsabile del reparto motori Ferrari Enrico Gualtieri a margine della preparazione della SF21 ha parlato del grande lavoro fatto nel corso dell'inverno per migliorare il motore delle vetture di Leclerc e Sainz. Grandi migliore nel sistema turbo e ibrido.

Abbiamo svolto un lavoro di progettazione considerevole per cercare di rendere il progetto complessivo il più efficiente possibile. Stiamo lavorando continuamente sul motore a combustione interna con l'obiettivo di aumentare l'efficienza termica con l'aiuto di Shell, che ha fornito un vantaggio. Stimato in circa un decimo di secondo al giro. Anche il turbo è stato migliorato per soddisfare le esigenze del motore. Inoltre, stiamo lavorando sul sistema ibrido nella parte elettronica, cercando di rivedere tutti i suoi componenti e migliorarli. Tutto questo è figlio del lavoro di squadra, tutti i reparti hanno lavorato insieme, compresi i nostri eccellenti partner tecnici come Shell e Mahle per citarne alcuni.

La Ferrari già lavora per la vettura del 2022

Dal 2022 cambieranno i regolamenti, sarà una grande rivoluzione per la Formula 1 che sta andando incontro a un futuro ignoto. Gualtieri ha ribadito che la Ferrari continua pure a lavorare per il motore del futuro: