Hulkenberg rischia di ribaltarsi ai box nel GP Austria: l’auto spicca il volo, aperta indagine Fuori programma nel sabato del GP Austria di Formula 1 con Hulkenberg che ha rischiato grosso ai box dopo un curioso incidente con un suo meccanico. È sotto indagine.

A cura di Marco Beltrami

In Formula 1 bisogna sempre tenere in conto l'imprevisto. Ne sa qualcosa Nico Hulkenberg che ha vissuto una giornata movimentata in pista nel sabato del GP Austria durante le qualifiche Q2 della gara sprint. Il pilota tedesco e il suo box hanno vissuto dei momenti molto concitati con un incidente ai box che sarebbe potuto costare anche più caro alla Haas. Di certo quanto accaduto rientra tra le immagini più curiose del week-end.

Un fuori programma dunque che non si è concretizzato durante la gara per il pilota tedesco ma quando si preparava a tornare sulla pista del Red Bull Ring, lasciando la pit-lane dove si era recato per il classico pit-stop. Obiettivo, cambiare le gomme per provare un altro tentativo. Cosa è successo nello specifico a Hulkenberg? Il classe 1987 dopo aver concluso le operazioni e aver ricevuto il via libera, si è mosso per tornare a girare. Proprio mentre si metteva alle spalle definitivamente i meccanici posizionati come sempre ai lati della vettura, ecco che qualcosa è andato storto. La Haas di Hulkenberg ha fatto un salto notevole, sembrando inizialmente quasi sul punto di ribaltarsi.

In realtà alla base dell'incidente c'è un contatto tra la posteriore sinistra della macchina di Hulkenberg e uno pneumatico che l'ultimo meccanico stava mantenendo nella zona all'uscita dei box. La colpa è di quest'ultimo che si è messo troppo avanti pericolosamente con la gomma, o del pilota che ha chiuso troppo la traiettoria alla sua sinistra? Sicuramente tutto sarà oggetto di analisi nel box della Haas, nelle prossime ore.

A proposito di analisi, anzi di indagini, la Federazione vuole vederci chiaro su quanto accaduto in Austria ad Hulkenberg e per questo ha deciso di aprire un'investigazione sull'incidente. Il pilota è finito sotto indagine, per unfase release e rischia andare incontro ad un provvedimento disciplinare. Di cosa si tratta questa violazione? Alla lettera si tratta di "Rilascio non sicuro della monoposto" e riguarda proprio questi casi che si verificano in occasione dei pit-stop, con una situazione pericolosa durante le operazioni. Le scuderie di Formula 1 e i piloti devono prestate massima attenzione all'incolumità di tutti, e per questo rischiano di essere punite.