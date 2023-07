F1 GP Austria oggi in TV, orari TV8 e Sky di qualifiche e Sprint Race: dove vederla in diretta e streaming

Dopo la disputa delle Qualifiche per il Gp d'Austria in programma domenica si tengono oggi sia le Qualifiche Shootout che la Gara Sprint di Spielberg. Per i piloti sarà un sabato intensissimo. Le Qualifiche dureranno mezz'ora e prenderanno il via alle ore 12:30, mentre la Sprint Race scatterà alle ore 16:30. Diretta esclusiva su Sky, differita in chiaro su TV8.