Penalità per Leclerc nella Sprint Race del GP d’Austria: come cambia la griglia di partenza Leclerc penalizzato dopo l’impedimento a Piastri durante la prima manche delle qualifiche: come cambia la griglia di partenza della Sprint Race.

A cura di Ada Cotugno

Arrivano brutte notizie per Charles Leclerc e la Ferrari: il monegasco è stato sanzionato dalla FIA dopo lo scontro avvenuto con Oscar Piastri nel corso della prima manche di qualifica. L'investigazione da parte dei Commissari gli è costata una penalizzazione di tre posizioni nella griglia di partenza per la Sprint Race.

L'episodio è avvenuto nel corso delle Q1, quando il pilota della Ferrari ha ostacolato la corda di Piastri. L'australiano stava imboccando curva 9 quando si è ritrovato davanti Leclerc, intento a girare a destra verso i box: il monegasco ha creato un impedimento per il suo collega che stava concludendo il giro veloce. Il pilota della McLaren a questo punto è stato costretto ad alzare il piede dall'acceleratore per evitare il contatto con la vettura, lamentandosi subito della situazione con il team radio.

L'errore è da imputare agli uomini del muretto della Ferrari che non hanno visto il pilota all'imbocco della curva e non hanno quindi comunicato con il pilota. L'impedimento è costato a Leclerc la retrocessione alla nona posizione nella griglia di partenza della Sprint Race. L'episodio è stato infatti subito segnalato dai Commissari che hanno aperto un'indagine, chiusa con la penalità di tre posizioni inflitta al monegasco.

"Sebbene non sia stata interamente colpa del pilota e che la mancanza di comunicazione del team sia stato il fattore di maggior contributo all’episodio, imponiamo una penalità -si legge nella nota ufficiale con la quale i Commissari hanno comunicato il verdetto- La vettura #81 è stata intralciata non necessariamente. Non c’è dubbio che si sarebbe potuto evitare la situazione".

La penalità inflitta a Leclerc (che partirà così dalla quarta fila) consentirà a Fernando Alonso, Lance Stroll ed Esteban Ocon di guadagnare una posizione nella griglia di partenza.