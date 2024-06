video suggerito

Hulkenberg evita la tragedia a Montreal, schiva Tsunoda per millimetri: “Ero pronto per lo schianto” Nel finale della gara del GP del Canada della Formula 1 2024 si è sfiorata la tragedia nel momento in cui Nico Hulkenberg si è ritrovato nel bel mezzo della pista la Racing Bull di Tsunoda andata in testacoda: solo uno straordinario riflesso del pilota tedesco della Haas ha evitato il peggio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

La pioggia caduta a sprazzi sul circuito di Montreal ha reso la gara del GP del Canada della Formula 1 2024 ricca di colpi di scena e pathos. La corsa canadese della F1 ha regalato debacle inattese (il doppio ritiro dei piloti Ferrari), duelli mozzafiato, sorpassi epici (come quello di Albon su Ricciardo e Ocon), ma anche testacoda e incidenti che, per fortuna, però non hanno provocato gravi conseguenze per i driver coinvolti. Non sono mancati però degli enormi spaventi (e non solo quandoSergio Perez su suggerimento della Red Bull è rientrato in pista con la RB20 danneggiata disseminando sulla pista vari detriti).

Nel finale infatti, mentre tutti erano concentrati sulla sfida per vittoria e podio tra Verstappen, le McLaren di Norris e Piastri e le Mercedes di Russell e Hamilton, nelle retrovie stava per consumarsi una tragedia evitata solo per merito di uno straordinario riflesso di Nico Hulkenberg. Un guizzo che gli ha permesso di schivare la Racing Bull di Yuki Tsunoda che, nel concitato duello con l'Alpine di Esteban Ocon, dopo esser finita sull'erba, è andata sbattere contro la barriera che separa la tribuna per poi terminare la propria corsa nel bel mezzo della pista proprio nel momento in cui stava transitando la Haas del tedesco.

Nemmeno l'esperto driver di Emmerich sul Reno sa in realtà come ha fatto ad avere quella prontezza di riflessi per evitare una violentissima collisione che avrebbe messo in serio pericolo sia lui che il più giovane collega giapponese: "Con il testacoda di Tsunoda, ho cercato di reagire per evitarlo, ma deve essere stato di pochi millimetri: sinceramente ero pronto per lo schianto" ha difatti rivelato Nico Hulkenberg al termine del GP del Canada riguardo all'enorme rischio corso in pista a pochi chilometri dalla bandiera a scacchi.

Evidente infatti come lui e Yuki Tsunoda infatti abbiano potuto tirare un gigantesco sospiro di sollievo per essersela cavata soltanto con un enorme spavento in quella che, a rivedere le immagini, appare come una situazione drammatica dalla quale è difficile uscirne indenni senza alcuna conseguenza fisica.

