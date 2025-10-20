Helmut Marko sa essere riconoscente: “Dovrei mandare qualche cassa di Red Bull a Leclerc”

Charles Leclerc può finalmente sorridere, e con lui tutta la Ferrari, grazie al terzo posto conquistato nel GP degli Stati Uniti e soprattutto al modo in cui il 28enne monegasco lo ha ottenuto: non per defaillance degli altri, ma spremendo il massimo possibile dal potenziale attuale della SF-25 e potendo contare finalmente su una buona strategia di gara, con i due stint di gomme soft e medie ben studiati col team. Poi ovviamente Leclerc ci ha messo del suo, riuscendo a tenere dietro per tanti giri nella prima parte della corsa un Lando Norris con una McLaren sulla carta più veloce della sua. E dopo la corsa Helmut Marko lo ha ringraziato apertamente, promettendogli una bella cassa di Red Bull, visto che Max Verstappen ha così avuto buon gioco a vincere in carrozza, senza che nessuno gli arrivasse mai sotto.

La battaglia tra Leclerc e Norris durante il Gran Premio degli Stati Uniti: Verstappen ringrazia e vince

Peraltro Norris sicuramente non ha voluto forzare nella battaglia col ferrarista, visto che si sta giocando il Mondiale di Formula 1 col compagno Oscar Piastri e far segnare adesso uno zero sarebbe esiziale. Solo successivamente, dopo i rispettivi pitstop, il 25enne pilota inglese è riuscito a sopravanzare Leclerc, ma ormai era troppo tardi per acciuffare Verstappen, che ha vinto il Gran Premio sul circuito di Austin e adesso è sempre più minaccioso dietro i due della McLaren, che sono avanti a lui rispettivamente di 40 e 26 punti. Dunque quei secondi che Charles è riuscito a ‘grattare' dal tempo finale di Lando con la sua strenua difesa della posizione si sono poi rivelati fondamentali per il successo di Max.

Ma anche Helmut Marko ringrazia: vuole mandare una cassa di Red Bull a Charles per il bel lavoro

Una circostanza che il super consulente della Red Bull Helmut Marko ha riconosciuto, piazzando una battuta a fine gara per esprimere la sua gratitudine a Leclerc: "Penso che dovrei mandargli qualche cassa di Red Bull – ha detto l'82enne austriaco a ‘GPBlog' – In realtà ci ha aiutato perché non siamo stati messi subito sotto pressione. Ma eravamo comunque veloci, anche se Lando fosse stato proprio dietro di noi".

Negli Stati Uniti Verstappen ha fatto la doppietta Sprint-GP, recuperando così – nelle ultime tre gare dopo Zandvoort – ben 64 punti al leader del Mondiale Piastri. L'olandese sta volando, quei 40 punti di distacco rimanenti adesso sembrano ancora di meno…