Hamilton ritrova l’uomo che gli ha fatto perdere un Mondiale: “Non ho niente da dirgli” Lewis Hamilton e Michael Masi si sono ritrovati per la prima volta, in occasione del GP d’Australia a Melbourne, dopo il contestatissimo finale di Abu Dhabi 2021 che vide il clamoroso sorpasso di Max Verstappen sia in pista che nella classifica mondiale.

A cura di Paolo Fiorenza

Ancora tu, ma non dovevamo vederci più… e invece Lewis Hamilton e Michael Masi si sono ritrovati nel paddock del GP d'Australia di Formula 1 che si correrà domenica prossima sul circuito di Melbourne. Il circus è arrivato in loco giovedì e anche Masi è lì, visto che dopo essere tornato nella sua terra d'origine è stato nominato l'anno scorso presidente indipendente della Commissione Supercars, il che significa che sarà presente nel paddock di F1 questo fine settimana poiché il campionato Supercars è una gara di supporto per il Gran Premio d'Australia.

La burrascosa conclusione dell'avventura di Masi in Formula 1, di cui era direttore di gara, è stata conseguenza della sua controversa – e per molti disgraziatamente errata – gestione del regime di safety car nel convulso finale dell'ultimo GP della stagione 2021, quando ad Abu Dhabi Hamilton si vide togliere dalle mani un Mondiale praticamente già vinto per il sorpasso inevitabile – vista la disparita di condizioni dei pneumatici – da parte di Verstappen.

L’australiano Michael Masi è stato direttore di gara del campionato di Formula 1 per tre anni

I tifosi del campione inglese della Mercedes – che in caso di trionfo avrebbe staccato Michael Schumacher in cima alla classifica dei titoli mondiali vinti, otto contro sette – non hanno mai perdonato Masi (addirittura minacciato di morte nei mesi successivi), ma non lo ha fatto neanche lo stesso Lewis, che evidentemente lo ritiene responsabile diretto di quanto accaduto nelle ultime curve di Yas Marina quel 12 dicembre 2021.

Se qualcuno pensava che il tempo avesse mitigato il rancore del 38enne di Stevenage, beh, si sbagliava: nessun incontro chiarificatore o della pace a Melbourne. Quando infatti gli è stato chiesto se avesse intenzione di parlare con Masi, ha risposto in maniera eloquente: "No. Sono solo concentrato sul mio futuro. Sono concentrato sul tentativo di tornare a vincere. Non c'e niente da dire". Da quella infausta gara ad Abu Dhabi, Hamilton peraltro non ha più vinto una corsa, visto che la Mercedes non è stata capace di offrirgli una vettura competitiva nella scorsa stagione e le cose non sembrano essere cambiate quest'anno.

Lewis Hamilton nel paddock del GP d’Australia a Melbourne: si sarà incrociato con Masi…

Quanto a Masi, tornato nel paddock di Formula 1 per la prima volta da quando quell'ultimo giro negli Emirati Arabi ha segnato anche la sua vita, ha raccontato le sue emozioni al Daily Mail: "Ero un po' nervoso mercoledì, quando sono entrato per la prima volta, ma avete visto con i vostri occhi la buona accoglienza che ho avuto. Ho passato del tempo a prendermi cura di me stesso. Mi ha fatto bene, è quello di cui avevo bisogno. Ho passato molto tempo a rimettermi in forma fisica, ma per molto tempo non ho speso abbastanza sul lato mentale. C'erano persone con cui parlavo in privato, la mia compagna di allora – era un supporto straordinario – e amici e familiari. Per quanto riguarda l'aiuto professionale, l'ho ottenuto, ma probabilmente più tardi di quanto avrei dovuto: l'ultima parte dell'anno scorso, ma a quel punto le cose si erano in gran parte calmate". Probabilmente se potesse tornare indietro, prenderebbe decisioni diverse. Ma il passato non si può cambiare e si deve solo conviverci. Per sempre.