Hamilton risorge nelle libere 1 del GP Monaco della F1: sessione agrodolce per Leclerc e la Ferrari Lewis Hamilton svetta nella classifica dei tempi delle FP1 del GP Monaco della Formula 1 2024: a Montecarlo brilla anche la Ferrari di Charles Leclerc che però nel finale è protagonista di un piccolo inconveniente.

A cura di Michele Mazzeo

Lewis Hamilton chiude la prima sessione di prove libere del GP di Monaco della Formula 1 2024 in vetta alla classifica dei tempi. Il britannico della Mercedes con il suo 1:12.169 ha infatti preceduto di una manciata di millesimi l'alfiere della McLaren Oscar Piastri e il suo compagno di squadra George Russell.

FP1 agrodolce per il padrone di casa Charles Leclerc che, pur non avendo montato la gomma soft per la simulazione di qualifica, è riuscito a chiudere con la quinta prestazione cronometrica di giornata praticamente eguagliando il crono di Lando Norris che invece quel tempo lo ha fatto con la mescola più morbida del lotto. Nel finale però il monegasco della Ferrari è stato protagonista di un piccolo inconveniente che ha reso un po' più amara per lui questa sessione: il 26enne di Monte Carlo infatti ha colpito alcuni detriti lasciati sul tracciato dalla Sauber di Guanyu Zhou in uno scontro con le barriere danneggiando il fondo della sua monoposto.

Nessuna simulazione di qualifica invece per l'altro alfiere della Ferrari Carlos Sainz e per il leader del Mondiale Max Verstappen che, senza mai montare gomma soft ma lamentandosi molto in radio per il bilanciamento delle rispettive monoposto, hanno chiuso rispettivamente al decimo e undicesimo posto con otto decimi di ritardo rispetto al miglior tempo della sessione messo a segno da Lewis Hamilton.

La classifica dei tempi delle prove libere 1 del GP Monaco F1 2024

Lewis HAMILTON Mercedes 1:12.169 Oscar PIASTRI McLaren +0.029 George RUSSELL Mercedes +0.126 Lando NORRIS McLaren +0.227 Charles LECLERC Ferrari +0.228 Fernando ALONSO Aston Martin +0.606 Lance STROLL Aston Martin +0.620 Yuki TSUNODA RB +0.706 Daniel RICCIARDO RB +0.732 Carlos SAINZ Ferrari +0.785 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing +0.815 Sergio PEREZ Red Bull Racing +1.060 Valtteri BOTTAS Kick Sauber +1.079 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team +1.221 Alexander ALBON Williams +1.256 Nico HULKENBERG Haas F1 Team +1.407 Logan SARGEANT Williams +1.981 Esteban OCON Alpine +1.990 Guanyu ZHOU Kick Sauber +2.401 Pierre GASLY Alpine +3.405

