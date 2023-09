Hamilton e Russell duellano come fossero rivali in Mercedes: a fine gara la scena del gelo tra i due Nel GP del Giappone della Formula 1 2023 i piloti Mercedes Lewis Hamilton e George Russell sono stati protagonisti di un lungo duello senza esclusione di colpi facendo deflagrare la rivalità tra essi: a fine gara va in scena l’episodio che certifica la tensione che vige tra di loro.

A cura di Michele Mazzeo

La gara del GP del Giappone della Formula 1 2023 ha reso incandescente la situazione in casa Mercedes. Durante la corsa di Suzuka infatti la tensione tra i piloti Lewis Hamilton e George Russell è deflagrata in modo definitivo con i due che sono andati allo scontro in pista rendendosi protagonisti di un duello fratricida senza esclusione di colpi che ha fatto calare il gelo all'interno della scuderia tedesca.

Complice anche l'assenza di Toto Wolff al muretto (è in convalescenza dopo essersi sottoposto ad un intervento chirurgico al ginocchio), nel weekend nipponico la rivalità, già latente da tempo, tra i due driver britannici è venuta fuori tanto che hanno rischiato più volte quello che sarebbe stato un tanto clamoroso quanto disastroso incidente tra compagni di squadra.

Nessuno dei due sembrava voler cedere il passo all'altro tanto che ad un certo punto dal muretto hanno dovuto ricordare a Russell che la richiesta di scambiare la posizione con Hamilton (che aveva gomme fresche) non era un suggerimento bensì un ordine: "È un ordine George, scambiatevi di posizione" è stato infatti l'imperativo arrivato dal muretto che ha poi chiesto al sette volte campione del mondo di non andare in fuga una volta lasciato passare ma di offrire il DRS al compagno di squadra per far sì che si possa difendere dall'attacco di Carlos Sainz (cosa risultata inutile in quanto la differenza tra le prestazioni della Ferrari con gomme nuove e quelle della Mercedes con pneumatici ormai usurati data la scelta della strategia ad una sola sosta era enorme).

E i duri scontri in pista, al netto delle interviste in cui entrambi hanno tentato di gettare acqua sul fuoco, hanno fatto calare definitivamente il gelo tra i due piloti come dimostra il loro comportamento al termine della gara di Suzuka. Dopo che entrambi non hanno aperto bocca in radio durante il tradizionale giro d'onore dopo la bandiera a scacchi (che ha visto Hamilton chiudere quinto e Russell settimo), difatti una volta parcheggiate le loro monoposto, una dietro l'altra, nel parco chiuso i due hanno confermato la grande freddezza che vige in questo momento tra di loro.

Sceso dalla vettura, George Russell, è infatti passato a fianco del compagno di squadra senza parlargli e senza degnarlo nemmeno di uno sguardo. Lo stesso ha fatto Lewis Hamilton che ha a sua volta snobbato il più giovane collega. Una freddezza evidente dunque. Freddezza che non è passata inosservata agli uomini del team Mercedes che hanno poi provato a porvi rimedio: diverse ore dopo la conclusione della gara del GP del Giappone i due piloti sono infatti stati protagonisti di un confronto chiarificatore all'interno del box.