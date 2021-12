Hamilton a rischio penalità ad Abu Dhabi, salvato dalla direzione di gara: “Ho cercato di spostarmi” Lewis Hamilton è stato un missile nelle FP3 del GP di Abu Dhabi, appuntamento che deciderà il campionato mondiale di Formula 1. Ma l’inglese della Mercedes avrebbe potuto pagare carissimo quanto accaduto ad una decina di minuti dal termine delle prove: la direzione di gara non prende provvedimenti.

A cura di Paolo Fiorenza

Lewis Hamilton ha dominato la terza sessione di prove libere del GP di Formula 1 di Abu Dhabi, che chiuderà domani uno dei campionati mondiali più equilibrati della storia. Il pluricampione inglese è volato con la sua Mercedes con un tempo di 1:23.274, precedendo il rivale per il titolo Max Verstappen di poco più di due decimi. Alle loro spalle si sono classificati i rispettivi scudieri Bottas e Perez, con le due Ferrari di Sainz e Leclerc molto lontane in ottava e decima posizione.

Il weekend di Hamilton tuttavia avrebbe potuto girare molto male, con ripercussioni pesantissime ai fini del campionato, visto che sul capo dell'inglese pendeva il il rischio di una reprimenda per quanto accaduto a poco più di 10 minuti dalla fine delle FP3, quando in uscita dai box si è trovato sulla traiettoria della Haas di Nikita Mazepin, involontariamente ostacolando il russo che era nel suo giro lanciato. Hamilton ha spiegato alla radio del suo team di aver cercato di togliersi di mezzo, ma l'episodio avrebbe potuto essere oggetto di investigazione da parte della direzione di gara.

Se il 36enne britannico avesse ricevuto una reprimenda per "impending", sarebbe stata la terza per lui (anche a Jeddah ne aveva avuta una per lo stesso motivo, per giunta nei confronti dello stesso Mazepin), il che si sarebbe tradotto in una disastrosa penalità di 10 posizioni sulla griglia di partenza del circuito di Yas Marina. Sarebbe stato l'incendio finale in un finale di campionato già bollente per la situazione di classifica che vede i due contendenti arrivare al rush finale a pari punti, con annesse polemiche che non sono mancate nei giorni di avvicinamento all'appuntamento decisivo di Abu Dhabi. Ma la direzione di gara ha fatto rapidamente sapere che non ci sarà alcuna investigazione su Hamilton, che quindi non rischia alcuna penalità sulla griglia e potrà ora concentrarsi al meglio per le prove ufficiali in programma nel primo pomeriggio.

Ecco la classifica delle FP3 del GP di Abu Dhabi:

1 Lewis HAMILTON Mercedes1:23.274

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.214

3 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.751

4 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.773

5 Lando NORRIS McLaren+0.832

6 Yuki TSUNODA AlphaTauri+0.949

7 Pierre GASLY AlphaTauri+0.977

8 Carlos SAINZ Ferrari+1.321

9 Daniel RICCIARDO McLaren+1.459

10 Charles LECLERC Ferrari+1.484

11 Lance STROLL Aston Martin+1.547

12 Esteban OCON Alpine+1.560

13 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+1.763

14 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+1.774

15 Fernando ALONSO Alpine+1.820

16 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.841

17 George RUSSELL Williams+1.946

18 Nicholas LATIFI Williams+2.048

19 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+2.066

20 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+3.058