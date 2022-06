Griglia di partenza MotoGP GP Catalunya 2022, Espargaro in pole dopo le qualifiche: Bagnaia 2°, Quartararo 3° Aleix Espargaro dell’Aprilia parte in pole nel GP della Catalogna 2022 della MotoGP: lo spagnolo nelle qualifiche sul circuito del Montmelò di Barcellona ha preceduto Pecco Bagnaia con Ducati e Fabio Quartararo con Yamaha. Ottima prova di Di Giannantonio del Team Gresini che scatta dalla quinta casella. Eliminato nel Q1 Enea Bastianini che partirà in 14a posizione.

A cura di Michele Mazzeo

Aleix Espargaro piazza il miglior tempo nelle qualifiche del GP della Catalogna della MotoGP e scatterà in pole position nella griglia di partenza della gara di domenica sul circuito del Montmelò di Barcellona. Lo spagnolo dell'Aprilia ha preceduto Pecco Bagnaia con la Ducati e il leader del Mondiale Fabio Quartararo con la Yamaha. Ottima prova per Fabio Di Giannantonio del team Gresini che partirà dalla seconda fila avendo ai suoi fianchi le Ducati del team Pramac di Johann Zarco e Jorge Martin. Sarà chiamato alla rimonta invece Enea Bastianini che, dopo l'eliminazione in Q1, è costretto a cominciare la nona gara stagionale dalla quattordicesima posizione.

MotoGP Catalogna, la griglia di partenza per la gara di domani

1ª Fila: 1. Aleix Espargaro (Aprilia); 2. Francesco Bagnaia (Ducati); 3. Fabio Quartararo (Yamaha)

2ª Fila: 4. Johann Zarco (Ducati Pramac); 5. Fabio Di Giannantonio (Team Gresini); 6. Jorge Martin (Ducati Pramac)

3ª Fila: 7. Alex Rins (Suzuki); 8. Maverick Vinales (Aprilia); 9. Luca Marini (VR46)

4ª Fila: 10. Pol Espargaro (Honda); 11. Jack Miller (Ducati); 12. Takaaki Nakagami (Honda LCR)

5ª Fila: 13. Marco Bezzecchi (VR46); 14. Enea Bastianini (Team Gresini) ; 15. Brad Binder (KTM)

6ª Fila: 16. Miguel Oliveira (KTM); 17. Joan Mir (Suzuki); 18. Franco Morbidelli (Yamaha)

7ª Fila: 19. Andrea Dovizioso (Yamaha RNF); 20. Remy Gardner (KTM Tech3); 21. Stefan Bradl (Honda)

8ª Fila: 22. Michele Pirro (Ducati Evo); 23. Darryn Binder (Yamaha RNF); 24. Raul Fernandez (KTM Tech3)

9ª Fila: 25. Alex Marquez (Honda LCR)

I risultati delle qualifiche di MotoGP oggi

Q1

Maverick Vinales (Aprilia) 1:39.216 Takaaki Nakagami (Honda LCR) +0.007 Marco Bezzecchi (VR46) +0.024 Enea Bastianini (Team Gresini) +0.030 Brad Binder (KTM) +0.033 Miguel Oliveira (KTM) +0.204 Joan Mir (Suzuki) +0.448 Franco Morbidelli (Yamaha) +0.668 Andrea Dovizioso (Yamaha RNF) +0.855 Remy Gardner (KTM Tech3) +0.897 Stefan Bradl (Honda) Michele Pirro (Ducati Evo) Darryn Binder (Yamaha RNF) Raul Fernandez (KTM Tech3) Alex Marquez (Honda LCR)

Q2