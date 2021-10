Griglia di partenza MotoGP GP Austin 2021, Bagnaia in pole dopo le qualifiche: Rossi penultimo Il pilota italiano della Ducati Pecco Bagnaia parte dalla pole position nella gara del GP delle Americhe 2021 di MotoGP ad Austin. Nelle qualifiche il piemontese ha preceduto Fabio Quartararo e Marc Marquez. Bene Luca Marini che chiude 8°. In difficoltà invece gli altri piloti azzurri: Morbidelli 13°, Dovizioso 14°, Bastianini 16°, Valentino Rossi 20° e Petrucci 21°.

A cura di Michele Mazzeo

Pecco Bagnaia conquista la pole position anche nelle qualifiche del GP delle Americhe di MotoGP. Il pilota italiano della Ducati, alla terza pole consecutiva, sul circuito di Austin ha preceduto il leader del Mondiale Fabio Quartararo e l'otto volte iridato Marc Marquez (che per la prima volta non centra la pole sul tracciato texano). Al quarto posto il rookie Jorge Martin con la seconda delle Ducati. Nono l'altro italiano presente in Q2 Luca Marini che scatta dunque dalla terza fila nella gara di domenica.

Fuori già nel Q1 invece tutti gli altri piloti italiani con Franco Morbidelli e Andrea Dovizioso, rispettivamente 13° e 14°, che partono dunque dalla quinta fila della griglia di partenza nella corsa statunitense della classe regina del Motomondiale 2021. Dietro di loro scatta invece Enea Bastianini (16°). Qualifiche disastrose per Valentino Rossi e Danilo Petrucci che terminano con il penultimo e l'ultimo tempo della sessione di qualifica e partono quindi dalle ultime due caselle della griglia. Per il nove volte campione del mondo anche una caduta nel finale di Q1 nella quale però non ha riportato conseguenze fisiche.

I risultati delle qualifiche di MotoGP e la griglia di partenza

Q2

Francesco BAGNAIA 2:02.781 Fabio QUARTARARO +0.348 Marc MARQUEZ +0.428 Jorge MARTIN +0.497 Takaaki NAKAGAMI +0.511 Johann ZARCO +0.598 Alex RINS +0.672 Joan MIR +0.747 Luca MARINI +0.765 Jack MILLER +0.939 Brad BINDER Pol ESPARGARO

Q1

Luca MARINI 2:03.410 (qualificato per il Q2) Joan MIR +0.130 (qualificato per il Q2) Franco MORBIDELLI +0.462 Andrea DOVIZIOSO +0.634 Alex MARQUEZ +0.690 Enea BASTIANINI +0.708 Iker LECUONA +0.914 Miguel OLIVEIRA +0.982 Aleix ESPARGARO +1.009 Valentino ROSSI +1.289 Danilo PETRUCCI

MotoGP GP Americhe, la griglia di partenza dopo le qualifiche