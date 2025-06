video suggerito

Gino Forgione scende dalla sua Ferrari e spacca il finestrino di Mayola: scene assurde a Le Mans Gino Forgione perde la testa durante la Michelin Le Mans Cup. Il pilota svizzero scende dalla sua auto e spacca il finestrino alla vettura dello spagnolo Mayola.

A cura di Fabrizio Rinelli

Nel pomeriggio prenderà il via la 24 ore di Le Mans ma a far scalpore in questo momento è ciò che è accaduto alla Michelin Le Mans Cup, invece. Si tratta di una serie di gare sprint più brevi, spesso usata come evento preliminare o di supporto durante il weekend di Le Mans, che vede in pista vetture GT3 e altre categorie simili. Nel corso della gara c'è stato un incidente tra Gino Forgione, pilota svizzero, fa parte del team AF Corse, legato alla Ferrari nelle corse automobilistiche, e lo spagnolo Josep Mayola anche lui noto al mondo delle corse.

All'interno di un video diventato immediatamente virale si vede Forgione fiondarsi con rabbia verso la vettura di Mayola iniziando a colpirla con l'intento di distruggere i finestrini. Il pilota viene fermato dagli steward presenti a bordo pista. Non è chiaro cosa sia accaduto se un contatto tra i due o un comportamento giudicato poco corretto da Forgione, ma il tutto è accaduto mentre in pista c'era la safety car e questo indica chiaramente che un incidente tra i due abbia interrotto la corsa. La furia di Forgione è stata placata mentre Mayola non è uscito nemmeno dalla vettura.

Chi è il pilota Gino Forgione

Gino Forgione è molto noto nel mondo delle corse. Si tratta di un pilota automobilistico svizzero attivo principalmente nel panorama delle corse di auto sportive, con una presenza significativa nelle competizioni GT e endurance. Forgione è legato al team AF Corse, una scuderia italiana di grande prestigio nel mondo delle corse endurance, nota per la sua lunga collaborazione con Ferrari tant'è che Forgione guida proprio una Ferrari 488 GT3 progettata per competizioni come la MLMC e altre serie di supporto legate al mondo Le Mans.

Cosa può succedere a Forgione dopo la reazione di oggi contro Mayola

Non è ancora chiaro cosa sia realmente accaduto in pista con Mayola ma sicuramente la sua reazione non passerà inosservata. Dopo l'incidente di oggi e la reazione nei confronti di Mayola sicuramente potrebbe essere preso qualche provvedimento. Le autorità della MLMC e della FIA (Federazione Internazionale dell'Automobile) potrebbero imporre sanzioni, come una squalifica o una sospensione, che potrebbero influire sulla sua partecipazione futura, inclusa la possibilità di competere nella 24 Ore di Le Mans con AF Corse.