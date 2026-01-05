Gasly pubblica una foto maldestra nel giorno del compleanno di Schumacher e i tifosi di F1 insorgono

Pierre Gasly voleva raccontare una vacanza. E invece si è ritrovato al centro di una polemica che ha travalicato lo sport. Il pilota francese ha condiviso sui social alcune immagini scattate durante una gita sugli sci sulle Alpi, definendo quel luogo un "paradiso innevato". Nulla di anomalo, se non fosse per due dettagli che hanno acceso la miccia.

Il primo è la data: il post è stato pubblicato il 3 gennaio, giorno del 57° compleanno di Michael Schumacher. Il secondo è l'abbigliamento: una giacca rossa con il logo "Marlboro", immediatamente riconducibile all'iconografia del campione tedesco nei suoi anni in Ferrari e alle sue celebri foto insieme alla moglie Corinna nelle sue escursioni sulla neve.

Per una parte dei tifosi si è trattato di un omaggio implicito a Schumacher. Per molti altri, invece, la scelta è apparsa inappropriata, soprattutto per il legame diretto tra la montagna, lo sci e l'incidente che ha cambiato per sempre la vita dell'ex pilota Ferrari. "Pubblicare questo nel giorno del compleanno di Michael con la giacca rossa della Marlboro è folle", "sembra irrispettoso", "il momento in cui è stato pubblicato è disastroso", sono solo alcuni dei commenti comparsi sotto il post.

La reazione è stata immediata e trasversale. C'è chi ha parlato apertamente di cattivo gusto, chi ha sottolineato come "lo sci abbia rovinato per sempre la vita di Schumacher" e chi ha criticato l'idea stessa di associare una giornata di festa a un contesto così doloroso per la Formula 1. Gasly non ha mai spiegato pubblicamente le sue intenzioni né ha fatto riferimenti diretti a Schumacher, ma il silenzio non è bastato a spegnere le polemiche.

Il nome di Schumacher resta infatti intoccabile per molti appassionati. Il 29 dicembre 2013, durante una discesa fuori pista a Méribel, il sette volte campione del mondo batté violentemente la testa contro una roccia, riportando un gravissimo trauma cranico. Da allora vive lontano dai riflettori, assistito 24 ore su 24 nella residenza di famiglia sul lago di Ginevra. Le informazioni sulle sue condizioni sono ridotte al minimo: una scelta precisa, voluta dalla moglie Corinna per tutelarne la privacy.

Proprio nel giorno del compleanno, l'unico messaggio pubblico è arrivato dalla figlia Gina-Maria, che ha condiviso una foto di famiglia con una dedica semplice: "Il migliore per sempre. Buon compleanno, papà!". Un gesto sobrio, lontano da ogni clamore. All'opposto dell'effetto prodotto, quasi certamente del tutto involontariamente, da quelle immagini di Gasly sulle piste.

Una vicenda che dimostra quanto Michael Schumacher resti una figura centrale e sensibile nell'immaginario collettivo della Formula 1. E quanto, a distanza di oltre dodici anni dall'incidente, il confine tra omaggio e scivolone resti sottilissimo.