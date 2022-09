Gasly confessa un segreto a Leclerc ma viene beccato dalle telecamere: il video lo tradisce Un dialogo privato di Pierre Gasly con Russell e Leclerc ripreso dalle telecamere a Spa e immortalato in un video diventato virale svela lo stato dell’arte di una trattativa che potrebbe sconvolgere il prossimo Mondiale di Formula 1 che sarebbe dovuta rimanere segreta.

A cura di Michele Mazzeo

Dopo il ritiro di Vettel, il passaggio improvviso di Alonso all'Aston Martin, il caos creatosi dal surreale rifiuto di Piastri all'Alpine e Ricciardo liquidato dalla McLaren, il mercato piloti della Formula 1 in vista del Mondiale 2023 si appresta a vivere un nuovo clamoroso colpo di scena con un altro driver che abbandonerà la squadra con cui ha da poco firmato un prolungamento di contratto per passare ad un team rivale. Questa volta però l'effetto sorpresa potrebbe essere minore dato che la notizia sembra essere stata anticipata involontariamente da un video della F1 diventato virale.

La notizia è quella del passaggio di Pierre Gasly in Alpine con il francese che dunque straccerebbe l'accordo in essere con l'AlphaTauri (e con la Red Bull) per la prossima stagione per andare a far coppia con il connazionale Esteban Ocon nella squadra motorizzata Renault (sedile a cui ambisce anche Mick Schumacher sempre più lontano dalla Haas e dalla Ferrari). Il video in questione invece è quello in cui viene immortalato il dialogo privato tra il pilota transalpino e i suoi amici Charles Leclerc e George Russell andato in scena poco prima della tradizionale parata dei piloti sul circuito di Spa-Francorchamps che ha preceduto la gara del GP del Belgio, 14° round del Mondiale di Formula 1 2022.

Nel video, diventato subito virale, si sente infatti Gasly confessare al monegasco del Cavallino e al giovane britannico della Mercedes che una trattativa che lo vede direttamente interessato è in via di definizione: "Sì, sto lavorando sugli ultimi dettagli del nuovo contratto" sono infatti le parole pronunciate dall'attuale driver dell'AlphaTauri e carpite dalle telecamere della TV della Formula 1.

Pur non citando l'Alpine, anche alla luce del fatto che appare altamente improbabile si tratti di un riferimento ad un ipotetico nuovo accordo con Red Bull o AlphaTauri dato che ne ha firmato uno poco prima della pausa estiva, è inevitabile pensare che Gasly si riferisca alla trattativa con Alpine la cui esistenza è stata confermata da più fonti autorevoli.

La rivelazione è di quelle clamorose e non solo perché l'eventuale approdo del 26enne di Rouen alla formazione francese rappresenterebbe un precedente che può far giurisprudenza (avendo già l'AlphaTauri annunciato ufficialmente che sarà un suo pilota anche nel 2023), ma anche perché andrebbe a sconvolgere ulteriormente il mercato piloti (che mai prima d'ora è stato così incerto a questo punto della stagione). Adesso per avere conferma non resta che attendere che l'Alpine annunci il suo nuovo pilota, cosa che quasi certamente avverrà a stretto giro di posta.