Ricciardo e la McLaren si separano, è ufficiale: “Non so ancora dove correrò nel 2023” Daniel Ricciardo e la McLaren si separano. È arrivato l’annuncio ufficiale da parte del team inglese che ha di fatto confermato la separazione dal pilota australiano al termine dell’attuale stagione di Formula 1.

A cura di Fabrizio Rinelli

Daniel Ricciardo lascia la McLaren. L'annuncio ufficiale è arrivato direttamente dal team inglese che attraverso un comunicato ha fatto sapere di aver risolto anticipatamente il contratto che lo legava al pilota australiano con scadenza nel 2023. "Entrambe le parti hanno concordato di comune accordo che Ricciardo lascerà il team alla fine della stagione di Formula 1 2022" si legge nella nota in cui si sottolinea che presto verrà anche annunciato chi affiancherà Lando Norris a partire dalla prossima stagione di Formula 1.

Ricciardo è entrato a far parte della McLaren Racing nel 2021 e ha vissuto sicuramente il momento più alto della sua esperienza nel team inglese con la vittoria del Gran Premio d'Italia 2021 a Monza con Norris secondo. "Il team confermerà a tempo debito la sua formazione completa di piloti per il 2023" conclude la McLaren con Ricciardo che ha lui stesso dichiarato di non voler lasciare il Circus attraverso un video su Instagram in cui spiega che non sa ancora dove correrà nel 2023.

La McLaren già a inizio agosto avrebbe comunque comunicato la sua decisione a Ricciardo con l'intenzione, probabile, di lanciare subito Piastri come pilota titolare al fianco di Lando Norris nella prossima stagione. Il classe '89, che avrebbe già rifiutato di passare al programma Formula E con McLaren, vorrebbe ora trovare una nuova squadra per restare in Formula 1 anche il prossimo anno. Ogni possibilità resta aperta e non sono esclusi colpi di scena in questo pazzo mercato piloti del Circus che vede anche la Haas fortemente interessata a lui.

“È stato un privilegio far parte della famiglia McLaren Racing nelle ultime due stagioni, ma dopo diversi mesi di discussioni con Zak e Andreas abbiamo deciso di rescindere anticipatamente il mio contratto con il team e concordare di separarci reciprocamente alla fine del questa stagione – ha detto Ricciardo in alcune dichiarazioni rilasciate al sito ufficiale della McLaren – Annuncerò i miei piani futuri a tempo debito, ma indipendentemente da ciò che porterà questo prossimo capitolo, non ho rimpianti e sono orgoglioso dello sforzo e del lavoro che ho dato alla McLaren, in particolare la vittoria a Monza, la scorsa stagione". Ricciardo dunque conferma che non sa ancora dove correrà nel 2023.

Ricciardo a bordo della McLaren durante il Gp d’Ungheria.

L'annuncio della separazione tra Ricciardo e la McLaren è arrivato proprio alla vigilia del Gran Premio del Belgio, nel momento in cui la Formula 1 tornerà dalla pausa estiva. Ricciardo e la McLaren hanno annunciato così che avrebbero completato insieme le ultime nove gare dell'anno prima di prendere strade separate. "Non sono mai stato così motivato a competere e a far parte di uno sport che amo così tanto e non vedo l'ora di quello che verrà dopo" ha annunciato Ricciardo concludendo di fatto le sue dichiarazioni concentrandosi su questo finale di stagione che attualmente lo vede fermo al dodicesimo posto con 19 punti ma senza alcuna vittoria e nessun podio conquistato.