Gabriele Cottini muore per un grave incidente in gara a Cremona: tragedia nel motociclismo

Il pilota Gabriele Cottini è morto dopo un grave incidente in gara al Cremona Circuit durante la Dunlop Cup 600. Nonostante i soccorsi e il trasferimento in ospedale, il 39enne non ce l’ha fatta.

Tragedia nel motociclismo italiano. Durante la Dunlop Cup 600 valida per la Coppa FMI al Cremona Circuit, il pilota umbro Gabriele Cottini, 39 anni, ha perso la vita a seguito di un drammatico incidente in pista. Originario di Città della Pieve e residente a Chiusi, Cottini era molto conosciuto nell'ambiente delle corse amatoriali per talento e passione.

L'incidente si è verificato nel corso della gara disputata domenica 14 settembre. Immediati i soccorsi sul tracciato di San Martino del Lago, con i medici che hanno tentato di stabilizzarlo prima del trasferimento d'urgenza all'Ospedale Maggiore di Cremona. Nonostante gli sforzi, il pilota è deceduto poco dopo il ricovero.

A dare l'annuncio della morte è stata la stessa Federazione Motociclistica Italiana, che in una nota congiunta con il Moto Club Motolampeggio, la Direzione gara, il promotore del Trofeo Dunlop EMG Eventi e il Cremona Circuit, ha espresso "il proprio cordoglio e la più sincera vicinanza alla famiglia, agli amici e a tutti coloro che hanno conosciuto e condiviso con Gabriele la passione per il motociclismo".

Dopo un confronto tra gli organizzatori, è stata presa la decisione di non sospendere il programma sportivo. Come spiegato nella comunicazione ufficiale: "Si è deciso di proseguire con le gare in programma, nel segno del rispetto verso Gabriele e della sua grande passione per le due ruote. Le vittorie dei piloti sono state dedicate a lui, come tributo a un compagno di pista che ha vissuto lo stesso amore per questo sport".

In segno di lutto, non si sono tenuti i tradizionali festeggiamenti sul podio. Il ricordo di Gabriele Cottini resterà legato alla sua dedizione alle corse e alla comunità motociclistica che oggi lo piange. Come sottolineato nel comunicato: "Il ricordo di Gabriele Cottini rimarrà vivo in tutti noi".