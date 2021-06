Brutte notizie per Franco Morbidelli: il riacutizzarsi dei problemi al ginocchio sinistro hanno indotto i medici ad optare per l'intervento chirurgico. Domani il pilota del team Petronas, sostituito da Garrett Gerloff per il GP d'Olanda, sarà operato per risolvere i problemi a menisco e crociato anteriore che lo hanno tormentato da inizio stagione e si sono riacutizzati lo scorso martedì durante un allenamento. Ancora incerti i tempi di recupero che verranno stimati soltanto dopo l'operazione.

Ad annunciarlo lo stesso team Petronas in una nota: "In seguito alle conseguenze di un precedente infortunio che si è riacutizzato martedì durante una sessione di allenamento, e alla luce dei risultati evidenziati dai test effettuati in questi giorni, Franco ha deciso di sottoporsi ad un intervento chirurgico domani, venerdì 25 giugno. Il professor Maurilio Marcacci e la sua equipe interverranno per risolvere il problema al menisco ed al crociato anteriore del ginocchio sinistro di Franco. Seguiranno ulteriori aggiornamenti sui tempi di recupero".

Dopo Assen la MotoGP andrà in pausa per l'estate e quindi l'italo brasiliano avrà un po' di tempo per recuperare, ma per il recupero completo, essendo coinvolti anche i legamenti, potrebbe volerci anche più tempo. Questo il motivo per il quale, nonostante soffrisse da tempo di questi problemi al ginocchio sinistro, abbia deciso soltanto adesso di operarsi: facendo dunque coincidere il post-intervento e la riabilitazione con le cinque settimane di pausa estiva del campionato Mondiale che dopo il GP d'Olando di questo week end tornerà poi di scena nel fine settimana dell'8 agosto con il GP di Stiria.