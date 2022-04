Formula E, a Roma l’E- Prix il 9 e 10 aprile 2022: programma, orari TV e dove vederlo in diretta Tutte le informazioni sull’E-Prix di Roma con le due gare del Mondiale di Formula E 2022: orari delle sessioni sul circuito dell’Eur e dove vedere in diretta TV e in live streaming su Sky, Now e in chiaro su Mediaset il terzo weekend stagionale del mondiale elettrico in programma sabato 9 e domenica 10 aprile.

A cura di Michele Mazzeo

Oggi e domani la Formula E fa tappa a Roma dove ci sono in programma due sessioni di qualifica e due gare, una sabato 9 aprile e l'altra domenica 10 aprile. Il doppio appuntamento con l'ePrix di Roma vede dunque impegnati piloti e monoposto elettriche sul circuito cittadino della Capitale disegnato nel quartiere dell'Eur. Il terzo weekend di gara del mondiale elettrico 2022 vede al via anche il driver italiano Antonio Giovinazzi che, dopo l'esperienza in Formula 1, da quest'anno corre nel campionato riservato ai bolidi full electric con il team Dragon Penske. L'edizione 2022 dell'ePrix romano vede anche il ritorno del pubblico che potrà riempire il 100% degli spalti.

Programma e orari TV dell'ePrix di Roma 2022 di Formula E

Andiamo quindi a vedere qual è il programma del weeekend romano del Mondiale 2022 della Formula E che prevede due gare di 45 minuti più un giro ciascuna (è previsto un extra time di 10 minuti in caso di presenza di safety car). Ecco gli orari TV del fine settimana dell'E-Prix di Roma 2022 che prenderà ufficialmente il via con la prima sessione di prove libere prevista sabato 9 aprile alle ore 7:15 e si concluderà con Gara-2 di scena domenica 10 aprile:

Sabato 9 aprile

FP1: 07:15 – 07:45

FP2: 09:00 – 09:30

Qualifiche-1: 10:40 – 11:55

Gara-1: 15:00

FP3: 08:30 – 09:00

Qualifiche-2: 10:40 – 11:55

Gara-2: 15:00

Formula E 2022, dove vedere l'E-Prix di Roma in diretta TV su Sky e Now e in chiaro su Italia 1

Le qualifiche e le gare dell'ePrix di Roma di Formula E 2022 in programma oggi e domani si possono vedere in diretta TV su Sky ai canali Sky Sport Uno (canale 201 del decoder satellitare) e Sky Sport Action (canale 206). Il week end di Formula E che si tiene a Roma si potrà seguire anche in live streaming sull'app SkyGo e, previo acquisto del pass sport, su Now. Gara-1 e Gara-2 dell'ePrix di Roma 2022 si possono vedere in diretta anche in chiaro su Italia 1 (canale 6 del digitale terrestre) e in streaming sul sito Sportmediaset.it. Ecco il palinsesto completo:

Prove Libere

FP1 (sabato 9 aprile ore 07:15): in streaming sul sito ufficiale e sull'app della Formula E

FP2 (sabato 9 aprile ore 09:00): in streaming sul sito ufficiale e sull'app della Formula E

FP3 (domenica 10 aprile ore 08:30): in streaming sul sito ufficiale e sull'app della Formula E

Qualifiche-1 (sabato 9 aprile ore 10:40): diretta su Sky Sport Action HD e Now

Qualifiche-2 (domenica 10 aprile ore 10:40): diretta su Sky Sport Action HD e Now

Gara-1 (sabato 9 aprile ore 15:00): diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Action HD, Now e in chiaro su Italia 1

Gara-2 (domenica 10 aprile ore 15:00): diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Action HD, Now e in chiaro su Italia 1

Il percorso dell'E-Prix di Roma 2022: le caratteristiche del tracciato all'EUR

Sabato 9 aprile e domenica 10 aprile piloti e monoposto elettriche sfrecceranno per le strade della capitale sul tracciato, più lungo e più veloce rispetto al precedente, creato per la doppia gara dell’E-Prix di Roma 2022 (qui per le info sulla viabilità). Il nuovo percorso cittadino che si snoda nel quartiere romano dell'Eur è lungo 3,4 chilometri e prevede ben 19 curve: il layout fa passare la corsa all'interno del Parco del Ninfeo e tra le strade su cui si affacciano il Palazzo dei Congressi, Piazza Guglielmo Marconi e il Palazzo della Civiltà Italiana, meglio noto come "Colosseo quadrato".