Formula E 2022 all’Eur di Roma, gli allestimenti da giovedì 24 marzo: strade chiuse e bus deviati Sta per tornare il campionato di Formula E a Roma: già dalla sera di giovedì 24 marzo, a causa delle opere di allestimento, si prevedono strade chiuse e deviazioni delle linee di autobus.

A cura di Beatrice Tominic

Foto di repertorio

Mancano due settimane al ritorno nella capitale della Formula E: le gare del campionato mondiale, che prevede anche la gara delle monoposto elettriche, attraversano tutto il quartiere Eur nelle giornate di sabato 9 e domenica 10 aprile.

Per l'occasione si prevede di modificare la circolazione di tutta la zona e di comunicare puntualmente tutti i cambiamenti del traffico ai viaggiatori e alle viaggiatrici, sia che si muovano in treno che con i mezzi pubblici: l'evento, infatti, comporta la chiusura di alcune strade, ma anche deviazioni o limitazioni di alcune linee di autobus. Dopo le limitazioni degli anni passati a causa del covid, inoltre, i tifosi tornano in presenza e possono accedere all'evento.

Nel frattempo, come comunica il sito di Roma Mobilità, già da stasera, giovedì 24 marzo 2022, ricominciano le operazioni di allestimento del campionato e arrivano le prime chiusure alle strade e deviazioni alle linee dell'autobus: deviazioni e chiusure sono previste fino alla giornata del 16 aprile, calcolando anche le attività di smontaggio.

Partono gli allestimenti per la Formula E: strade chiuse a Roma

Dalla sera di oggi, giovedì 24 marzo 2022, così come nelle serate di domenica e lunedì dalle 20.3o fino a fine servizio, sono state disposte le chiusure su:

via delle Tre Fontane all'incrocio con viale dell'Industria e dell'Agricoltura,

viale della Letteratura e viale della Pittura,

piazzale dell'Industria.

Linee bus deviate per gli allestimenti della Formula E a Roma

Sempre da questa settimana, a causa degli interventi per gli allestimenti del campionato di Formula E e come conseguenza delle chiusure, alcune linee di autobus Atac che attraversano la zona subiscono deviazioni. Non effettuano le fermate 75135 "Agricoltura" e 73174 "Tre Fontane" le linee:

31,

771,

780,

788.

Infine, la linea 73PS tra viale dell'Arte e via Ciro il Grande passerà su viale Europa, viale Beethoven e viale della Civiltà del Lavoro.