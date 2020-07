Come ha festeggiato il trionfo in Formula 2 sul circuito di Budapest Robert Shwartzman? Sulle note di ‘O surdato ‘nnammurato. Il giovane pilota russo della Ferrari Academy durante il giro d'onore ha festeggiato via radio cantando la celebre canzone napoletana, con l'ingegner Gargiulo, il tecnico che dal box lo ha guidato al successo. Una situazione inaspettata che è la fotografia perfetta della gioia del giovane talento protagonista di una rimonta eccezionale.

Robert Shwartzman ha vissuto una giornata che non dimenticherà mai. Nella gara in Ungheria valida per la Formula 2, il pilota classe 1999 si è aggiudicato la terza tappa stagionale del campionato, arrivando sul traguardo con 15”5 di vantaggio su Mazepin e sul terzo classificato Mick Schumacher, figlio d'arte dell'icona Michael, e come lui astro nascente della Ferrari Academy. Il campione uscente della F3 ha centrato il primo successo in F2 confermandosi un cavallo di razza, e blindando il primato in classifica con 22 punti su Callum Ilott. Oltre al suo talento e alla sua gara, ha fatto il giro del mondo anche un'altra situazione arrivata dopo la bandiera a scacchi e relativa alla sua esultanza, condivisa con il team ai box.

Durante il giro d'onore di Shwartzman infatti, via radio è partita una canzone napoletana, ovvero ‘O surdato ‘nnammurato. Una situazione inaspettata che ha sorpreso tutti gli appassionati italiani e in primis napoletani che non hanno perso occasione per emozionarsi sulle note del celebre pezzo partenopeo. Ma a cosa è dovuta questa curiosa esultanza del pilota russo che si è lasciato andare sulle note di ‘O surdato ‘nnammurato ? Si tratta di un omaggio all'ingegner della sua scuderia Gargiulo che si è scatenato con lui, sfogando tutta la gioia per il risultato. La conclusione perfetta di una giornata in cui tutto è andato per il meglio, e Robert Shwartzman non dimenticherà mai.