Formula 1 oggi, orari TV GP Monza su TV8 e Sky: dove vederlo in streaming e TV Oggi alle ore 15 la partenza del GP d’Italia sul circuito di Monza, 14° gran premio del Mondiale di Formula 1 2021: Verstappen ancora in pole position dopo la Qualifica Sprint Race vinta da Bottas (che parte però ultimo a causa di una penalità). Lewis Hamilton scatta 4° dietro anche alle McLaren di Ricciardo e Norris. Terza fila della griglia di partenza tutta Ferrari: Charles Leclerc parte 5° davanti a Sainz 6° . Il GP di F1 di oggi è trasmesso in diretta TV su Sky e in chiaro su TV8.

A cura di Michele Mazzeo

Oggi a Monza è il momento della gara di Formula 1. Alle ore 15 è in programma la partenza del GP d'Italia, 14° appuntamento con il Mondiale di F1 2021: dopo la qualifica sprint race la Red Bull di Max Verstappen parte ancora dalla pole position sfruttando la penalità inflitta a Bottas per aver sostituito la power unit sulla sua Mercedes. Al fianco dell'olandese ci sarà Daniel Ricciardo con la McLaren che scatta dunque davanti al compagno di squadra Lando Norris e a Lewis Hamilton (deludente nella mini-gara del sabato). Partono dalla terza fila della griglia di partenza le Ferrari con Charles Leclerc 5° e Carlos Sainz 6°. La gara del GP d'Italia di Formula 1 inizia oggi alle ore 15 e sarà trasmessa in diretta TV su Sky e su TV8.

Formula 1 GP Italia, gli orari TV di oggi: a che ora inizia la gara

L'orario della partenza del GP d'Italia a Monza di Formula 1 è fissato alle ore 15:00 di oggi. È quello dunque l'orario in cui, dopo il giro di formazione, i 20 piloti scatteranno dalla griglia di partenza per completare il programma del quattordicesimo gran premio stagionale. Nell'ultimo GP di F1 disputatosi su questa pista, lo scorso anno, a ottenere la vittoria è stata l'Alpha Tauri con Pierre Gasly che sul traguardo ha preceduto Carlos Sainz, allora in McLaren, e Lance Stroll sulla Racing Point.

F1 oggi in TV su TV8 e Sky, dove vedere la gara di Monza

La gara del GP d'Italia di Formula 1 di oggi è trasmessa in diretta TV sui canali Sky Sport Uno (canale 201 del decoder Sky) e Sky Sport F1 HD (canale 207). La gara di F1 di oggi è trasmessa anche in diretta streaming su SkyGo e anche su NOW, ma solo dopo però aver acquistato il ticket per il singolo evento. Cambiano gli orari TV vedere in chiaro il GP di Monza: la gara sul circuito italiana è trasmessa in diretta anche su TV8 (canale 8 del digitale terrestre) a partire dalle ore 15 con la telecronaca di Carlo Vanzini e il commento tecnico di Marc Genè e Matteo Bobbi.