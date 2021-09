Bottas in pole nella Sprint Race, ma partirà ultimo nel GP di Monza Valtteri Bottas è stato il più veloce nelle Qualifiche del Gran Premio d’Italia, ma in precedenza aveva cambiato la power unit e per questo sarà costretto a partire all’ultimo posto nel Gp di Monza. Un caso particolarissimo. Perché nell’arco di 24 ore il finlandese, che passerà all’Alfa Romeo, prenderà il via al primo e poi all’ultimo posto.

A cura di Alessio Morra

Giorni intensissimi per Valtteri Bottas, che lunedì ha annunciato l'addio alla Mercedes e ha ufficializzato il passaggio all'Alfa Romeo. Il finlandese ora dovrà aiutare Hamilton e la Mercedes a vincere i titoli anche nel 2021, ma nel frattempo ha realizzato il giro più veloce nelle Qualifiche della Sprint Race.Il sali scendi di Bottas continua perché intanto il team ha deciso di sostituire la power-unit e domenica nel Gran Premio d'Italia il finlandese partirà dall'ultima posizione. In meno di ventiquattro ore Bottas prenderà il via dal primo e poi dall'ultimo posto.

Al top nelle Qualifiche

Non era chiaro se le penalità andavano scontato nella Sprint Race o nel Gran Premio di domenica. Il regolamento però parla chiaro: vanno scontate nella gara. Quindi Bottas mantiene la prima posizione ottenuta nelle Qualifiche e partirà davanti a tutti nella Sprint Race, ma la penalità, quella per il cambio della power unit, si rimanda a domenica. E quindi per il finlandese sarà una gara in rimonta.

Ma il GP Italia di Bottas sarà durissimo

Sulla carta non sarà impossibile per lui tornare tra i primi, ma certo che sarà molto complicato per Bottas ottenere il podio. Perché la concorrenza è agguerrita. Le Qualifiche di oggi hanno mostrato che Gasly è sempre pimpante, come lo è stato a Zandvoort e in particolare a Monza lo scorso anno, e soprattutto si è vista una McLaren in grande spolvero che, considerate le difficoltà odierne di Perez e la partenza dall'ultima posizione di Bottas, ha la possibilità di portare tra i primi tre uno tra Lando Norris, che il podio lo ha già trovato quest'anno, e Daniel Ricciardo, che ha ottenuto al massimo il quarto posto in questa stagione.