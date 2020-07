Tutto pronto per la terza gara del campionato Mondiale 2020 di Formula 1. Dopo i due GP in Austria con cui ha preso il via ufficialmente la nuova stagione dopo la lunga sosta causata dall'emergenza sanitaria globale legata alla pandemia di coronavirus, oggi andrà in scena il GP d'Ungheria. Sul tracciato dell'Hungaroring proseguirà dunque la caccia al titolo iridato di Lewis Hamilton e della Mercedes che vestono il ruolo di grandi favoriti anche quest'anno, anche se al momento in testa alla classifica iridata c'è il compagno di scuderia Valtteri Bottas.

A che ora inizia il gran premio di Formula 1 oggi

Il gran premio di Ungheria inizia oggi alle ore 15.10. Dopo il giro di ricognizione sarà dunque questo l'orario in cui si spegnerà il semaforo e i piloti potranno scattare dalla griglia di partenza sul circuito di Budapest per giocarsi il terzo successo stagionale. Lo scorso anno all'Hungaroring ad imporsi è stato Lewis Hamilton che ha tagliato il traguardo davanti alla Red Bull di Max Verstappen e alle Ferrari di Sebastian Vettel e Charles Leclerc, rispettivamente 3° e 4°.

Formula 1 in tv oggi: dove vederla in tv e streaming

Come accadrà anche per le prossime due stagioni, tutte le gare del Mondiale 2020 di Formula 1 in Italia saranno trasmessi in diretta TV e in diretta streaming da Sky. Per quanto riguarda il GP di Ungheria la gara sarà trasmessa dall'emittente satellitare su Sky Sport F1 HD (canale 207 del decoder) e Sky Sport Uno (canale 201). Per gli abbonati sarà anche possibile seguire la gara in streaming sull'app SkyGo. Inoltre il GP d'Ungheria sarà visibile in differita (alle ore 18) anche in chiaro su TV8.