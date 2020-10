Adesso non ci sono più dubbi. Il Gran Premio di Formula 1 del Vietnam non si correrà in questa, già travagliata, stagione. L'appuntamento in programma inizialmente in quel di Hanoi il 5 aprile scorso era stato rinviato, alla luce dell'emergenza Coronavirus. Gli organizzatori dopo aver atteso alcuni mesi, sperando in tempi migliori, hanno però dovuto arrendersi alle ulteriori difficoltà legate alla pandemia, alzando così bandiera bianca.

F1, annullato definitivamente il Gran Premio del Vietnam

Una decisione "tremendamente difficile", ma inevitabile. Gli organizzatori del Gran Premio di Formula 1 del Vietnam attraverso un comunicato hanno ufficializzato l'annullamento definitivo della gara. Dopo il rinvio dello scorso aprile, c'erano delle flebili speranze per un ritorno in pista a novembre in una stagione in cui si è costretti a navigare a vista a causa del Coronavirus. Si pensava infatti alla possibilità di correre in Vietnam, dopo alcuni test in Asia, alla luce dell'eliminazione del Gran Premio in America. E invece i dirigenti di Hanoi hanno dovuto prendere atto delle enormi difficoltà ancora legate alla pandemia.

Perché il GP del Vietnam è stato annullato

Nella nota si legge: "Dopo numerose discussioni tra la Federation Internationale de l'Automobile (FIA), la Formula One World Championship Ltd, l'Hanoi People's Committee e la Vietnamese Motorsports Association (VMA), la Vietnam Grand Prix Corporation (VGPC) si rammarica di annunciare che il Gran Premio del Vietnam di Formula 1 2020 sarà annullato. Ciò segue il rinvio iniziale dell'evento nel marzo di quest'anno. Questa è stata una decisione estremamente difficile ma necessaria da raggiungere in considerazione della continua incertezza causata dalla pandemia globale di coronavirus".

I biglietti già acquistati saranno rimborsati, con una procedura già illustrata nel sito ufficiale. Nel frattempo Le Ngoc Chi, CEO della Vietnam Grand Prix Corporation ha dichiarato: "Non siamo in grado di accogliere in Vietnam le serie di sport motoristici più emozionanti e prestigiosi del pianeta nel 2020 a causa della pandemia COVID-19. Questa è stata una decisione molto difficile da prendere per tutti noi, ma alla fine è stata l'unica soluzione dopo aver esaminato attentamente tutti i criteri di sicurezza e l'efficienza nelle condizioni attuali. Vi ringraziamo per il vostro supporto e comprensione durante questo periodo incerto".