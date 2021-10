Formula 1, GP USA prove libere 2: sorpresa Perez, scintille Hamilton-Verstappen. Ferrari lontane Sergio Perez si prende la seconda sessione di prove libere del GP degli Stati Uniti di Formula 1 davanti a Lando Norris e Lewis Hamilton. Ferrari lontane del podio: Charles Leclerc al settimo posto, Carlos Sainz al nono. Max Verstappen ottavo. A catalizzare l’attenzione della FP2 è la lite a distanza tra i due contendenti per il Mondiale Piloti.

A cura di Vito Lamorte

La seconda sessione di prove libere del GP degli Stati Uniti di Formula 1 vede Sergio Perez davanti a Lando Norris e Lewis Hamilton. Ferrari lontane del podio: Charles Leclerc al settimo posto, Carlos Sainz al nono. Max Verstappen ha chiuso ottavo. Valtteri Bottas ha terminato la sessione ai piedi del podio e sembra aver un buon ritmo ma sarà penalizzato di cinque posizioni sulla griglia di partenza per la sostituzione del motore di combustione interna. Completano la top ten Ricciardo al quinto posto, Stroll sesto e Giovinazzi decimo. Alonso, Raikkonen e Vettel hanno concluso la sessione rispettivamente al 13°, 14° e 15° posto.

Non è stato un venerdì non esaltante per la Rossa, che non si è fatta apprezzare né sul giro secco né sul passo ed è risultata più lenta (di 2-3 decimi) anche della McLaren: segnali negativi rispetto al GP di Turchia. A livello di prestazioni le risposte da questa prima giornata a Austin dicono che la Mercedes partirà con i favori del pronostico perché si adatta alla perfezione al fondo sconnesso del circuito e le simulazioni di passo gara Bottas e Hamilton hanno mostrato qualcosa in più rispetto a quelle di Verstappen.

A catalizzare l'attenzione della sessione ci hanno pensato Lewis Hamilton e Max Verstappen, che hanno infiammato subito il weekend: il sette volte campione del mondo ha fatto innervosire il pilota della Red Bull con una staccata non usuale per une FP e la risposta dell'olandese è stata durissima via radio e con un dito medio in mondovisione. Si prevedono scintille.

Classifica, tempi e risultati FP2 GP USA di Formula 1 2021 ad Austin